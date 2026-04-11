Комитетот за мир на Трамп остана без пари, само три земји ја платија сумата

Мировниот комитет на Доналд Трамп доби само дел од 17-те милијарди долари ветени за Газа, што го спречи американскиот претседател да продолжи со својот план за иднината на опустошениот палестински појас, објави Ројтерс, повикувајќи се на извори.

Десет дена пред нападите на САД и Израел врз Иран да го втурнат регионот во војна, Трамп беше домаќин на конференција во Вашингтон на која земјите од Заливот ветија милијарди за управување и обнова на Газа по две години израелско уништување.

Планот предвидува обемна реконструкција на крајбрежниот појас по разоружувањето на палестинската милитантна група Хамас, чии напади врз Израел ја поттикнаа војната во Газа, и по повлекувањето на израелските трупи.

Ветени средства и улога на NCAG

Ветените средства се наменети и за финансирање на активностите на новоформираниот Национален комитет за управување со Газа (NCAG), група палестински технократи поддржана од САД, која треба да ја преземе контролата врз Газа од Хамас.

Комитетот за мир негираше проблеми со финансирањето во соопштението на социјалните медиуми во петокот, по сторијата на Ројтерс.

„Мировниот комитет е мала организација фокусирана на имплементација која собира средства по потреба. Нема ограничувања за финансирање. До денес, сите барања за финансирање се исполнети брзо и во целост“, се вели во него.

Претставниците на NCAG не одговорија веднаш на барањето за коментар.

Само три земји платиле

Еден од изворите, лице со директно познавање на работата на Мировниот комитет, рече дека од 10-те земји што ветиле средства, само три – Обединетите Арапски Емирати, Мароко и самите САД – всушност платиле.

Изворот рече дека досега се собрани помалку од 1 милијарда долари, но не даде дополнителни детали. Војната со Иран „влијае на сè“, влошувајќи ги претходните тешкотии со финансирањето, рече изворот.

NCAG не може да влезе во Газа поради финансиски и безбедносни проблеми, додаде тој. Дури и откако беше договорено примирје минатиот октомври, израелските напади убија најмалку 700 луѓе во Газа, според здравствените службеници, додека милитантните напади убија четворица израелски војници, според Израел.

„Во моментов нема достапни пари“

Друг извор, палестински функционер запознаен со ситуацијата, рече дека комитетот ги информирал Хамас и другите палестински фракции дека NCAG во моментов не може да влезе во Газа поради недостаток на средства.

„Во моментов нема достапни пари“, рече изворот, цитирајќи го претставникот на комитетот Николај Младенов како ги информирал палестинските групи.

Хамас постојано повторува дека е подготвен да го предаде управувањето на NCAG.

Обновата на Газа, каде што четири петтини од зградите се уништени за време на двегодишното израелско бомбардирање, се проценува од глобалните институции дека ќе чини околу 70 милијарди долари.