Кол Ален напишал објаснување за семејството пред да нападне

Осомничениот за нападот на свечената вечера на Здружението на дописници во Белата куќа, Кол Ален, испратил обемен манифест до членовите на своето семејство само десет минути пред да влезе во хотелот и да отвори оган, објави „Њујорк пост“.

Според медиумот, во пораката од повеќе од илјада зборови Ален ги објаснил своите мотиви, изразил извинување до семејството, колегите и луѓето кои биле загрозени, а истовремено навел дека за цел ги сметал претставниците на актуелната администрација.

Во текстот тој остро ја критикувал американската власт и тврдел дека чувствувал лична одговорност да реагира. Во манифестот детално опишал кого сметал за цел, а кого не, наведувајќи дека сакал да избегне жртви меѓу цивили и хотелски персонал.

Ален во пораката изнел и свои одговори на можни критики, повикувајќи се на морални, политички и верски аргументи за својот чин. На крајот им се заблагодарил на семејството, пријателите, колегите и учениците, по што упатил навреди кон безбедносните служби.

Во завршниот дел од манифестот тој тврдел дека безбедноста на настанот била слаба и дека успеал да внесе оружје без да биде запрен, што според него претставувало сериозен пропуст.

Американските власти засега не ги потврдија официјално сите детали од објавената порака, а истрагата за мотивите и текот на нападот продолжува.