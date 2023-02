Кој одби, а кој прифати да пее на крунисувањето на кралот Чарлс Трети?

Англија- Хитовите пристигнуваат за концертот за крунисувањето на кралот Чарлс на 7 мај, додека ѕвездите постојано ја одбиваат понудата да настапат на настанот во замокот Виндзор. Минатата недела, Мари Клер објави дека Адел и Ед Ширан рекле не на оваа можност, а Дејли Мејл сега известува дека Елтон Џон, Хари Стајлс и Спајс Грлс го следат примерот. „Сан“ објави дека сите три дела ја одбиле шансата да се качат на сцената поради зафатените распореди.

Спајс грлс навидум беа потврдени од минатиот месец, но сега се чини дека сонот за обединета моќ на девојката е неизбежен. Дејли експрес известува дека и Елтон Џон и Хари Стајлс се на турнеја и не можат да направат датумот на 7 мај да функционира со нивните распореди.

„Организаторите работат спротивно на часовникот за да соберат возбудлив состав, но имаа серија предизвици“, изјави извор за The Sun. „Елтон Џон беше на врвот на листата на Чарлс, но поради неговата европска турнеја, во која тој настапува во Германија во петокот претходно, а потоа повторно набргу по концертот во Виндзор, тој не може да успее да стигне до Велика Британија. Во меѓувреме, човек на моментот, Хари Стајлс, исто така е поврзан со турнеи и не може да ги собере клучните членови на бендот, бидејќи тие ќе бидат на многу потребниот прекин.

Сепак, не се сите лоши вести на линијата: Кајли Миног, наводно, кажала да, како и бендот Take That, за кои се шпекулира дека ќе го предводат концертот. Take That долго време беше кралски миленик – се сеќавате на нивниот настап на Концертот за Дијана во 2007 година, каде што тогашната Кејт Мидлтон пееше заедно за „Back for Good“ додека романсата на таа и принцот Вилијам повторно се разгоре по краткото разделување?

Се очекува да настапи и Лајонел Ричи, а во наредните недели се очекуваат да бидат откриени повеќе информации.