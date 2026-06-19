Кој го финансираше Претседателскиот центар на Обама? Меѓу донаторите е и Џеф Безос

Чикаго – Деценија и стотици милиони долари во изградба, Претседателскиот центар на Обама се отвори денес за јавноста.

Центарот нуди музеј, филијала на Јавната библиотека во Чикаго и друго. Низ целиот простраен кампус од 19,3 хектари, посетителите ќе најдат наменски простори благодарение на одредени донатори.

Всушност, големата церемонија на отворање, каде зборува поранешниот претседател Барак Обама и поранешната прва дама Мишел Обама, се одржа на плоштадот Џон Луис. Донаторот е одговорен за тоа? Основачот на Амазон и четвртиот најбогат човек во светот според Форбс, Џеф Безос.

Претседателскиот центар беше платен преку приватни донации

Вкупно чинеше 850 милиони долари, повеќе од проектираните 500 милиони долари кога фондацијата ги започна темелите во 2021 година.

Покрај 850 милиони долари обезбедени приватно, 123,3 милиони долари од владините пари на Чикаго и Илиноис се наменети за капитални проекти во областа, како што е реконструкцијата на патиштата и некои зелени површини околу центарот, објави Чикаго Сан-Тајмс.

Донаторите се Џеф Безос, Опра Винфри и Шонда Рајмс

Некои од просторите околу музејот не се именувани по самите донатори, туку по други креатори на промени и почестени.

„Тој рече: „Стојам на многу рамења на луѓе што дојдоа пред мене“, рече извршната директорка на Фондацијата Обама, Валери Џарет, за Обама на 3 јуни. „Всушност, ќе видите дека имаме она што го нарекуваме именување на почестени лица, и така луѓето што ни дале донации можеа да именуваат простори… по луѓе на чии рамења стоиме ние.“

Еве некои од почестените имиња низ кампусот и нивните донатори:

Атриум на нашата приказна, овозможен од Опра Винфри. (Винфри има и двор именуван по неа, финансиран од Даниел Е. Левин).

Плаза Џон Луис, финансиран од основачот на Амазон, Џеф Безос. Безос донираше 100 милиони долари на Фондацијата Обама, беше објавено во 2021 година. Подоцна тој ќе донираше на комитетот за инаугурација на претседателот Доналд Трамп како еден од неколкуте технолошки директори кои присуствуваа.)

Репликата на Овалната соба беше финансирана од Шонда Рајмс, креаторката на политичката трилер-шоу со многу драматични сцени од Овалната соба, „Скандал“.

Пруденшл Фајненшл донираше за изложбата „Поинклузивна Америка“ во музејот, во чест на Алвин Ајли.

Мелвин и Моник Родригез, дуото што ја создаде компанијата за производи за коса Миел, донираа за погледот на плажата Џон Х. Џонсон.

Екселон ја финансираше изложбата „Замислете го вашето влијание“ во музејот.

Корпорацијата „Мекдоналдс“ со седиште во Чикаго донираше во програмската соба на Херман Пети.