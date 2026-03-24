Кој е Мохамер Галибаф, можниот партнер на Трамп во Иран

Мохамед Багер Галибаф, претседателот на иранскиот парламент и наводен соговорник на Доналд Трамп, се чини дека се појави на фронтот додека полето околу него брзо се истенчуваше.

Во пантеонот на иранските лидери, безмилосно намален од целни атентати, Галибаф се издвојува како преживеан, но ако американскиот претседател се надева дека конечно ја пронашол Делси Родригез од Иран – прагматичен лидер од режимот кој е спремен да соработува со Америка – можеби ќе треба повторно да размисли.

На Галибаф му недостасува софистицираноста на Али Лариџани, претходниот секретар на врховниот совет за национална безбедност, кој понекогаш се расправаше со претходниот врховен лидер, но имаше низа меѓународни контакти. Наместо тоа, сликата на Галибаф е онаа на силен човек – можеби единствената карактеристика кај секој човек што најмногу му се допаѓа на Трамп.

Но, обидот да се назначи Галибаф од Вашингтон открива или неразбирање на повеќеслојниот политички систем на Исламската Република или решеност да се преврти: моќта во Иран историски лежи кај врховниот лидер, а Моџтаба Хамнеи е избран за таа улога од страна на Собранието на експерти. Иако е вистина дека Хамнеи не е виден откако е избран и се верува дека е сериозно повреден, Иран инсистира дека тој е функционалниот носител на одлуки.

Дури и ако Хаменеи умре, Галибаф има малку претензии како свештеник и не би можел да биде кредибилен кандидат да го наследи Хаменеи без да ја разводни религиозната улога на врховниот лидер. Слично на тоа е и претседателот, Масуд Пезешкијан, кој беше избран пред две години и има уште две години од својот мандат.

Постои слободно место за функцијата секретар на врховниот совет за национална безбедност, но Галибаф не може на краток рок да стане де факто лидер на Иран – ако тоа е она што го сака Трамп.

Галибаф е роден во 1961 година во Машад, Хоросан, а неговите корени лежат цврсто во Корпусот на Исламската револуционерна гарда (ИГРК). За време на војната меѓу Иран и Ирак, тој командуваше со 5. дивизија Наср на ИГРК, единица вклучена во некои од најкрвавите битки. Тој стана штитеник на Али Хаменеи, кој стана врховен лидер во 1989 година, и беше именуван за началник на Аерокосмичката служба на ИГРК од 1997 година, а потоа и за началник на полицијата од 2000 година.

Галибаф ги прекина своите политички потпори како градоначалник на Техеран помеѓу 2005 и 2017 година, период на функцијата кога почнаа да се појавуваат првите од многуте обвинувања за корупција. Неговите поддржувачи велат дека развојот на Техеран, вклучително и проширувањето на метрото, се должи на неговата далекувидост. Тој дури беше предмет на ласкав профил во „Њујорк тајмс“, кој го опиша како „авторитарен модернизатор“ кога зборуваше на економскиот форум во Давос за отворањето на Иран за странски инвестиции.

Но, тој беше и социјален конзервативец кој во 2013 година нареди сите жени секретарки, дактилографи или раководители на канцеларии во општинските канцеларии да бидат заменети со мажи.

Репресијата на несогласувањето е еден од обележјата на неговата кариера. За време на студентските протести во 1999 година, Галибаф беше еден од 24-те команданти на ИРГК кои потпишаа писмо до реформистичкиот претседател Мохамед Хатами, предупредувајќи дека доколку се дозволи демонстрациите да продолжат, тие ќе ги земат работите во свои раце.

Во аудио-снимка подоцна објавена на социјалните медиуми, тој призна дека тој и командантот на силите Кудс на ИРГК, генерал Касем Сулејмани – убиен по наредба на Трамп во 2020 година – користеле палки на мотоцикли на улиците за да го потиснат студентскиот протест. „Бев меѓу оние што вршеа тепања на улиците и сум горд на тоа. Не ми беше гајле што бев висок командант“, се пофали Галибаф.

Слично на тоа, тој не покажа никаква грижа на совеста во справувањето со насилството со протестите „Жени, живот, слобода“ во Техеран во 2022 година, велејќи дека полицијата требало порано да ги спроведе законите за хиџаб. Кога протестите поради економската криза во Иран избувнаа на почетокот на оваа година, Галибаф виде „квази државен удар“ и „тероризам“ во стилот на Исламска држава.

Галибаф првпат се кандидираше за претседател во 2005 година, со кампања свесно моделирана според методите на Тони Блер, вклучително и анкети во фокус групи. Тој се претстави себеси како популистички приврзаник на глобализацијата, приватизацијата и помалата влада, кој беше подготвен, барем во рамките на ограничувањата, да гради врз основа на реформистичката агенда на заминувачкиот Хатами. Тој беше четврти во првиот круг со 4 милиони гласови.

Подоцна, Хасан Рохани тврдеше дека во 2005 година Галибаф склучил договор за ослободување на неколку големи шверцери на дрога и гориво во замена за нивна поддршка. Галибаф повторно се кандидираше за претседател во 2013 година, но беше на далечно второ место зад Рохани.

Во текот на својата кариера, Галибаф беше прогонуван од обвинувања за корупција кои никогаш не стигнаа до суд. Кога се кандидираше за претседател во 2024 година, неговата кампања беше прогонувана од приказни дека неговата сопруга, ќерка и зет отишле на раскошно шопинг патување во Истанбул во 2022 година. Се појавија фотографии со нив натоварени со багаж, во време кога обичните Иранци страдаа од санкции и висока инфлација.

Се вели дека семејството купило два стана во Истанбул во вредност од 1,6 милиони долари. Галибаф рече дека бил жртва на политичка клевета и тврдеше дека отсекогаш се спротивставувал на шопинг патувањето.

Како претседател на парламентот, тој во голема мера ги следеше мејнстрим трендовите, поддржувајќи го нуклеарниот договор од 2015 година, но потоа, кога Трамп се повлече, тврдеше дека иднината на Иран лежи во сојузи со Русија и Кина. Неговите критичари тврдат дека поддржувачите на Галибаф го поддржаа нападот врз саудиската амбасада во Техеран во 2016 година, што доведе до прекин на дипломатските односи меѓу двете земји.

Од перспектива на Трамп, малку од ова е важно ако тој чувствува дека, во преговорите со Галибаф, преговара со вистинските моќници на Иран. Галибаф има врски со врховниот командант на ИРГК, Ахмад Вахиди.

Набргу откако се дозна дека Вашингтон го смета за доверлив, Галибаф објави твит во кој вели: „Нашиот народ бара целосно и понижувачко казнување на агресорите. Сите функционери цврсто стојат зад својот водач и народ сè додека не се постигне оваа цел. Не се водеа никакви преговори со Америка. Лажните вести имаат за цел да манипулираат со финансиските и нафтените пазари и да избегаат од мочуриштето во кое се заробени Америка и Израел“.

Обележувањето од страна на Трамп можеби барем ќе му испрати порака на Израел дека Галибаф не треба да биде убиен, но исто така го зголемува притисокот врз него да покаже дека нема да ја предаде својата земја. (Гардијан)