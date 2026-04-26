Кој е Кол Ален, компјутерџијата што наводно сакаше да го убие Трамп?

Според евиденцијата на Федералната изборна комисија (FEC), напаѓачот во хотелот Хилтон во Вашингтон, каде што беше свечената вечера на Доналд Трамп, Кол Ален, донирал 25 долари на ActBlue во октомври 2024 година, со меморандум дека неговиот придонес е „наменет за Камала Харис за претседател“. Ова беше единствената политичка донација наведена на веб-страницата на FEC во изминатата деценија.

Ален дипломирал на Калтех (Калифорниски институт за технологија) со седиште во Пасадена во 2017 година, според неговиот профил на LinkedIn каде што е опишан како развивач на игри, инженер, научник и наставник.

Калтех потврди за Newsweek дека Ален дипломирал на универзитетот во 2017 година, но „нема дополнителни информации во овој момент“. Калтех објави соопштение за дипломирањето на Фејсбук во 2017 година на кое се гледа како возрасен во кардиган и црвена вратоврска и фотографија од него како дете како држи плишана играчка зајче додека се смее.

На неговиот профил пишуваше дека добил оценка од 3.0/4/0 и е опишан како бил член на христијанското друштво на Калтех и клубот Нерф на Калтех.

Профилот опишува низа работни места за практиканти во последните 12 години. Тие вклучуваат асистент наставник во Калтех помеѓу септември 2016 и 17 јуни, каде што рече дека „им помагал на студентите, водејќи предавања и експерименти.

На неговиот профил исто така пишува дека бил машински инженер во IJK Controls во Јужна Пасадена помеѓу јуни 2017 и септември 2018 година. Неговата следна улога била како самовработен развивач од септември 2018 година до денес, кога ја дизајнирал и изградил видео играта Bohrdom за училишта, вклучувајќи неколку прилагодени музички дела и над 750 прилагодени графики“.На веб-страницата е опишана како „асиметрична борбена игра базирана на вештини, ненасилна, лабаво изведена од хемиски модел кој самиот е лабаво базиран на реалноста“. Понатаму се вели: „Замислете ја како хибрид од куршумски пекол и тркачка игра, со вклучување на самоодни флипери“.

Ален бил вработен во компанијата за туторство C2 Education дури во декември 2024 година, кога бил награден како „Наставник на месецот“ за неговата работа во локацијата на компанијата во Торенс. Newsweek контактираше со локацијата на C2 Education во Торенс за коментар.

Дилан Вакајама, претседател на Азиско-американскиот граѓански фонд, рече дека Ален подучувал средношколци кои се членови на организацијата, изјавувајќи за „Лос Анџелес тајмс“: „Мислеа дека е многу интелигентен, вешт во биологија, математика и наука. Мислеа дека е на пољубезната, потивка страна“.

Ален, исто така, магистрирал по компјутерски науки на Кал Стејт Домингез Хилс во 2025 година, според профилот, чии слики го прикажуваат како седи во капа и мантија со натпис: „Прилично сум сигурен дека мојот магистерски труд по компјутерски науки е завршен“.

На твитер пак се појавија тврдења со фотографии најверојатно генерирани од АИ кои сугреираат дека бил агент на израелската ИДФ, како и извештаи според кои уплатил 25 евра на кампањата на Камала Харис, дека е демократ, па и дека е од АНТИФА. Има и такви кои го проблематизираат целиот настан, во смисла дека е намерно исцениран.

Пораките објавени под сликата во часовите по пукањето го осудуваат Ален.

„Не сум тука да кажам нешто лошо, но насилството никогаш не е одговор на ништо, без разлика дали ви се допаѓа некого или не“, напиша Џин Го-Око.

Друга корисничка, Џоан Ајзенсмитс, објави: „Ја чувствувам вашата болка. Но, не можете да пукате во луѓе. Се надевам дека ова не беше некоја луда завера во која ве вмешаа“.

Роџер Хози напиша: „Фала му на Бога што овој човек не уби никого вечерва и што агентот на Тајната служба не беше потешко повреден. Нивниот беспрекорен професионализам го спаси денот. Толку сум горд на спроведувањето на законот – одлична работа, господа – од поранешен брат во сино.“

Лиланд Винфри објави: „Вистинска трагедија е што се одлучивте за овој тек на дејствување. Веројатно никогаш нема да го видите ова, но се молам за вас. Од магистерска диплома до затвор е диво. Имавте толку многу потенцијал. Ништо полошо од потрошен потенцијал.“

Официјално Кол Томас Ален дипломирал на Калифорнискиот институт за технологија во 2017 година со диплома за машински инженер и магистрирал по компјутерски науки на Калифорнискиот државен универзитет Домингез Хилс во 2025 година. Неговото образование се фокусирало на роботика и автономни возила.

Во 2014 година, Ален учествуваше во летна додипломска истражувачка стипендија во Лабораторијата за млазен погон на НАСА.

Американец е и не е мигрант, како дете во мешан брак – татко обоен и бела мајка. Неговата сестра според пишувањата на медиумите е новинар.