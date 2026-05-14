Кои европски економии растат најбрзо во 2026 година, еден наш сосед при врвот?

Еврозоната нагло забави, растејќи само за 0,8% на годишно ниво во првиот квартал од 2026 година. Сепак, три економии растат неколку пати побрзо од блокот како целина, пишува Еуроњус.

Според втората проценка на Евростат објавена во средата, бруто домашниот производ во еврозоната се зголеми за само 0,1% во првиот квартал од 2026 година во споредба со претходниот квартал, а само за 0,8% на годишно ниво.

Тоа е нагло забавување од 1,3% во четвртиот квартал од 2025 година и речиси цел процентен поен зад местото каде што блокот ја започна годината.

Пошироката Европска Унија се покажа малку подобро со 0,2% на квартално ниво и 1,0% на годишно ниво. И двата показатели остануваат далеку зад Соединетите Американски Држави, каде што БДП порасна за 2,7% на годишно ниво во истиот период.

Сепак, под забавувањето на ниво на целиот блок, мала група економии остро се оддалечува од просекот. Три членки на ЕУ со достапни податоци за првиот квартал се издвојуваат како јасни победници: Кипар, Бугарија и Шпанија.

Секоја од нив се шири со повеќе од три пати поголема брзина од еврозоната. Секоја од нив, исто така, се справува со многу различен сет на ризици под главната бројка.

Кипар, островската економија се зголеми за 3,0% на годишно ниво во првиот квартал од 2026 година, што е највисоко отчитување меѓу членките на ЕУ со достапни податоци за првиот квартал. Тоа го става растот на Кипар на речиси четири пати поголем од просекот на еврозоната.

Сепак, тоа е забавување од 4,3% забележани во четвртиот квартал од 2025 година, што беше најбрзото годишно темпо за три години и второто најбрзо во ЕУ во тоа време. Двигателите на основната експанзија се познати.

Есенската прогноза на Европската комисија за 2025 година се должи на силната приватна потрошувачка, забрзувањето на инвестициите поддржани од фондовите на ЕУ за закрепнување и отпорност и рекордната туристичка сезона.

Комисијата предвидува раст на БДП за целата година од 2,6% во 2026 година и 2,4% во 2027 година, и двете далеку над просекот на еврозоната.

Она што се менува е надворешната средина.

Економистот за истражување на Eurobank, Михаил Василејадис, напиша во неодамнешна белешка дека Кипар влезе во годината од позиција на отпорност, но обновените надворешни енергетски притисоци поврзани со конфликтот на Блискиот Исток сега ја тестираат инфлацијата, динамиката на пазарот на трудот и фискалната политика.

Вкупната инфлација се забрза од 0,9% на годишно ниво во февруари на 1,5% во март и 3,0% во април, со просек од јануари до април од 1,7%. Само цените на енергијата скокнаа за 8,7% на годишно ниво во април, со што се смени слабиот или негативен придонес на енергијата забележан во текот на 2025 година.

Василејадис предупреди дека пренесувањето врз домаќинствата и фирмите веројатно ќе стане повидливо преку понизок реален расположлив доход и потесни оперативни маржи.

Туризмот, кој сочинува околу 14% од кипарскиот БДП, е најизложен канал.

FocusEconomics објави дека бројот на туристички пристигнувања се намалил за 30% во март по нападите со беспилотни летала на Иран врз британските воздухопловни бази на островот, предизвикувајќи го првото квартално намалување на туризмот од првиот квартал од 2021 година погоден од пандемијата.

Василејадис забележа дека бројот на невработени во секторот за сместување се зголемил за 2,6% во првите четири месеци од годината во споредба со истиот период од 2025 година, дури и кога вкупната невработеност се зголемила за само 0,1%.

Светлата точка остануваат јавните финансии. Општата влада забележа суфицит од 573,3 милиони евра во првиот квартал од 2026 година, што е еквивалентно на 1,5% од БДП, во голема мера во согласност со суфицитот од 600,6 милиони евра од истиот период од 2025 година.

Тој фискален тампон, напиша Василејадис, ѝ дава простор на Никозија да ја одржи политиката поддржувачка без да ја загрози целокупната одржливост.

Бугарската економија бележи раст од 2,9 отсто

Бугарија забележа раст од 2,9% на годишно ниво во првиот квартал од 2026 година, непроменет во однос на претходниот квартал и втор најбрз во ЕУ.

Резултатот има невообичаена тежина бидејќи Бугарија го усвои еврото на 1 јануари 2026 година, станувајќи 21-ва членка на зоната на единствена валута.

Претседателката на Европската централна банка, Кристин Лагард, во говорот во Софија пред преминот, го опиша потегот како природна крајна точка на долг процес на конвергенција.

Таа истакна дека 65% од бугарскиот извоз веќе оди во други земји од ЕУ, а 45% во економиите на еврозоната, додека автомобилската индустрија на земјата снабдува околу 80% од електронските компоненти што се користат во европските возила. Деловниот циклус на Бугарија, според зборовите на Лагард, веќе се движи блиску во чекор со еврозоната.

Есенската прогноза на Европската комисија за 2025 година предвидува реален раст на БДП од 2,7% во 2026 година и 2,1% во 2027 година, поттикнат од фондовите на ЕУ за закрепнување и отпорност, инвестициите во одбраната и отпорната приватна потрошувачка.

Но, предупредувањата се зголемуваат. Управната директорка на Меѓународниот монетарен фонд, Кристалина Георгиева, самата Бугарка, го искористи говорот во Софија во ноември за да го означи она што го опиша како економија која моментално работи жешко, со раст на платите што ги надминува зголемувањата на продуктивноста, кредитниот процут и цените на домувањето што брзо растат.

Усвојувањето на еврото, според ММФ, би можело да го подигне приходот по глава на жител на Бугарија до просекот на ЕУ во рок од една деценија само ако се комбинира со фискални и структурни реформи.

Таа фискална дисциплина сега е доведена во прашање.

Eurobank Research забележа дека фискалниот дефицит за 2025 година се зголемил на 3,5% од БДП, надминувајќи го прагот од 3,0% што предизвикува проценка на Европската комисија за потенцијална постапка за прекумерен дефицит.

Бугарските национални примарни расходи пораснаа за околу 13% до 14% на годишно ниво, што е далеку над горната граница од 6,2% поставена во Среднорочниот фискален план.

Еуробанк предупреди дека значаен дел од зголемувањето се чини дека е структурен, особено кај трошоците за персонал, што материјално би ја зголемило веројатноста Бугарија да влезе во постапка за прекумерен дефицит од 2027 година па натаму.

Дефицитот на општата влада скокна за 55,2% на годишно ниво само во првиот квартал од 2026 година, пред да се земат предвид какви било мерки поврзани со војната во Иран.

Политичката позадина се промени во исто време. Прогресивна Бугарија (ПБ), партијата поврзана со поранешниот претседател Румен Радев, обезбеди целосно парламентарно мнозинство за прв пат по речиси три децении, освојувајќи 131 од 240 места.

Новата влада ги наследува и фискалниот пад и проблемот со инфлацијата кој брзо станува најлош во ЕУ: вкупната инфлација се забрза на 6,2% на годишно ниво во април, од 2,8% во март, при што цените на енергијата пораснаа за 16,1%, а инфлацијата на услугите достигна 8,3%.

Шпанија ги предводи големите економии со 2,7%

Меѓу четирите најголеми економии во еврозоната, Шпанија повторно е јасен супериор.

Според Шпанскиот национален институт за статистика (INE), БДП порасна за 0,6% на квартална основа и за 2,7% на годишно ниво во првиот квартал од 2026 година, малку забрзувајќи од 2,6% во четвртиот квартал од 2025 година.

Контрастот со останатите „тешкаши“ во еврозоната е впечатлив. Германија се прошири само за 0,3% на годишно ниво во истиот период, Франција за 1,1% и Италија за 0,7%. Само Шпанија се совпаѓа со САД по годишната мерка.

Составот на шпанскиот раст помага да се објасни отпорноста. Домашната побарувачка придонесе за 3,4 процентни поени во годишниот раст на БДП, при што потрошувачката на домаќинствата се зголеми за 3,2%, а бруто-индустријата за капитал се зголеми за 5,8%. Надворешната побарувачка одзеде 0,7 поени бидејќи увозот го надмина извозот, но домашниот мотор повеќе од го неутрализираше отпорот.

BBVA Research, во своите економски перспективи за Шпанија од март 2026 година, процени дека шпанскиот БДП пораснал за 2,8% во 2025 година и проектира раст од 2,4% и во 2026 и во 2027 година.

Банката го припишува распоредувањето на фондовите на ЕУ за следната генерација, одржливата имиграција, проширувањето на понудата на работна сила и зголемувањето на инвестициите во одбраната и инфраструктурата. Стапката на невработеност во Шпанија падна на 10,5%, најниска од 2008 година, а извозот на услуги продолжува да расте далеку над БДП.

BBVA Research, исто така, ги означи структурните слабости.

Продуктивноста по вработено лице едвај се подобри од 2019 година, понудата на домување останува недоволна за да се задоволи побарувачката, а јавниот долг се приближува до 100% од БДП.

Банката проценува дека растечките геополитички ризици би можеле да одземат околу 0,2 процентни поени од БДП за 2026 година и да додадат 0,3 поени на просечната инфлација, при што повисоките цени на нафтата и гасот се главен преносен канал.

Други земји за следење

Другите европски економии забележаа силни мерења во првиот квартал, дури и ако не беа на врвот на табелата на годишната мерка.

Унгарија забележа најбрза квартална експанзија меѓу поголемите економии од 0,8% и годишен раст од 1,7%, додека Финска изненади со раст од 0,9% на квартална основа и годишен мерења од 1,3%.

Некои економии од Централна и Источна Европа сè уште ги чекаат своите објавувања за првиот квартал, вклучувајќи ги Полска и Хрватска, кои двете забележаа силен раст во четвртиот квартал.

ING очекува полскиот БДП да порасне од 3,6% до 3,8% на годишно ниво во првиот квартал од 2026 година, со прогноза за раст од 3,7% за целата година, што е далеку над траекторијата на еврозоната.

Засега, мапата на европскиот раст во 2026 година се прецртува околу јужната и источната периферија, наместо околу традиционалното индустриско срце на блокот. (Еуроњус)