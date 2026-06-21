Кир Стармер ќе поднесе оставка в понеделник како британски премиер

Се очекува Кир Стармер во понеделник да објави дека ќе се повлече од функцијата британски премиер, по огромниот притисок од пратениците на Лабуристичката партија да му се направи место на Енди Бернам да стане лидер на Лабуристичката партија.

Премиерот и неговите сојузници со недели инсистираа дека ќе се борат против лидерскиот предизвик од Бернам или од кој било друг, пред дополнителните избори во Мејкерфилд, на кои Барнам обезбеди триумфално враќање во Вестминстер.

Но, во недела наутро, министерот за бизнис, Питер Кајл, за Скај њуз изјави дека Стармер го поминува викендот „одвојувајќи време да размисли за политичките реалности“ со кои се соочува.

Зборувајќи во име на владата, Кајл одби да каже какви мисли дека се плановите на Стармер или што побарал од премиерот да направи.

На прашањето дали Стармер планира да се повлече во понеделник, Кајл рече дека нема причина да мисли дека е така. Тој рече дека Стармер ќе размислува за „што значи ставање на земјата на прво место во момент како овој“.

Тој не ја отфрли идејата дека промената во број 10 е неизбежна по големата победа на Бернам на дополнителните избори во четвртокот.

Велејќи дека разговарал долго со Стармер во петокот, Кајл рече: „Она што го знам со сигурност е дека тој се вклучил во разговори со широк спектар на луѓе, вклучувајќи ме и мене, и дека работи навистина напорно во текот на овој викенд. Мислам дека тој одвојува време да размисли за политичките реалности, предизвиците и можностите во кои се наоѓа. Знаете, мислам дека тоа е она што луѓето би очекувале од него да го прави во овој момент“.

Даунинг стрит негираше дека Стармер планира да оди, велејќи дека неговиот став е непроменет од петокот.

Откако градоначалникот на Голем Манчестер победи на изборите во четвртокот со значителна разлика над Реформа, добивајќи мнозинство од над 9.000 и повеќе од 50отсто од гласовите, тимот на Бернам веруваше дека имаат поддршка од околу 200 пратеници од Лабуристичката партија, околу половина од парламентарната партија.

Оттогаш тој број се зголеми, со Бернам станува сè посигурен во крунисувањето во кое ќе ја преземе функцијата лидер на лабуристите, а со тоа и премиер без натпревар, при што Стармер постави релативно брз распоред за заминување.

Во петокот, министрите претходно лојални на Стармер му рекоа дека треба да донесе одлука за распоредот за неговото заминување до крајот на викендот или ќе се соочи со принудна отказ, а веројатно ќе резултира и со интервенција на состанокот на кабинетот во вторник.

Секој пратеник кој сака да се бори за лидерска позиција има потреба од поддршка од најмалку 20 проценти од парламентарната партија, или 81 пратеник.

Вес Стритинг, поранешниот министер за здравство, кој поднесе оставка минатата недела поради фрустрација од водството на Стармер, вети дека ќе се бори за највисоката функција и вели дека има доволно поддржувачи, но сојузниците на Стармер и Бернам се скептични. Неговата кандидатура ќе стане помалку веројатна ако колебливите пратеници на лабуристите заклучат дека би сакале да поддржат веројатен победник и да се застанат зад Бернам.

Заминувањето на Стармер ќе ја постави Велика Британија на пат кон седми премиер за 10 години, само две години откако тој ги предводеше лабуристите до убедлива победа на општите избори, освојувајќи мнозинство од 174.

Но, неговата премиерска функција беше нарушена од контроверзии и полукружни пресврти, вклучително и околу зимските исплати за гориво на постарите лица и одлуката да се назначи Питер Менделсон за амбасадор на Велика Британија во Вашингтон.

Лабуристичката партија падна на анкетите, а самиот Стармер е енормно непопуларен кај голем дел од јавноста. Реформа Велика Британија беше прва во повеќе од 300 последователни национални анкети, при што многу пратеници од Лабуристичката партија се повеќе се убедени дека без промена на лидерот, Најџел Фараж ќе стане следниот премиер. (Според агенциите)