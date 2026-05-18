Кинеската економија забави во април: Послаб раст на потрошувачката, индустријата и инвестициите

Кинеската економија забележа послаби резултати во април оваа година, откако растот на малопродажбата, индустриското производство и инвестициите беа под очекувањата на аналитичарите, според најновите податоци од Националното биро за статистика на Кина.

Индустриското производство во април се зголеми за 4,1 процент во споредба со истиот период минатата година, што претставува забавување во споредба со 5,7 проценти во март и најбавен раст од средината на 2023 година. Аналитичарите анкетирани од Ројтерс очекуваа раст од речиси шест проценти.

Уште поизразено забавување беше забележано кај малопродажбата, клучен индикатор за потрошувачката на домаќинствата. Малопродажбата порасна за само 0,2 проценти на годишна основа, значително помалку од растот во март од 1,7 проценти и под очекуваните два проценти.

Фиксните инвестиции во периодот јануари-април се намалија за 1,6 проценти, додека економистите очекуваа раст. Во исто време, инвестициите во кинескиот сектор за недвижности, кој долго време беше еден од најголемите предизвици за втората најголема економија во светот, дополнително ослабеа.

Според аналитичарите, кинеската економија е дополнително оптоварена од порастот на цените на енергијата и глобалната неизвесност предизвикана од конфликтот на Блискиот Исток и нарушувањата на пазарот на нафта. Зголемените трошоци за енергија влијаат врз потрошувачката на граѓаните и работењето на компаниите, додека домашната побарувачка останува слаба.

Иако кинескиот извоз останува релативно стабилен, благодарение на побарувачката за технолошки производи и производи од вештачка интелигенција, економистите предупредуваат дека закрепнувањето на кинеската економија останува нерамномерно и се потпира пред сè на индустриските и државните инвестиции, додека потрошувачката на населението и пазарот на недвижности продолжуваат да слабеат.