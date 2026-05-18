Германија: Дизелот поевтин од бензинот за прв пат од почетокот на март

Цената на дизелот на германските бензински пумпи падна за прв пат од почетокот на март, објави во недела автомобилската асоцијација ADAC.

ADAC го пресмета националниот просек во саботата на 1,990 евра (2,314 американски долари) за литар дизел, околу половина процент поевтино од 1,994 евра.

Дизелот беше за 0,009 центи поевтин отколку во петок, додека цената од 10 евра остана непроменета.

На почетокот на април – кога цените на горивата го достигнаа врвот поради војната во Иран – литар дизел беше за повеќе од 0,25 евра поскап, иако во Германија се оданочува со пониска стапка.

Владата привремено ги намали акцизите за гориво за 0,167 центи за литар за да го олесни товарот врз возачите.

Дизелот е почувствителен на цените во Германија бидејќи земјата мора да увезува дел од своите залихи. Ова резултираше со побрз раст на цените на дизелот во 2022 година, на почетокот на војната во Украина, кога тој остана поскап за повеќе од 10 фунти со месеци.

До руската инвазија на Украина и последователните западни санкции, Германија имаше корист од релативно евтиниот увоз на руски дизел.

Во Германија, потрошувачката на дизел е поголема од потрошувачката на бензин поради фактот што камионите обично имаат дизел мотор. Автомобилите на бензин се почести кај приватните возачи.