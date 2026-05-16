ФЕД го назначија Пауел за привремен претседател се додека Ворш не положи заклетва

Вашингтон – Одборот на Федералните резерви на САД (ФЕД) денеска објави дека го назначил претседателот во заминување Џером Пауел за привремен претседател додека Кевин Ворш не положи заклетва како нов шеф на централната банка на САД.

Сенатот во вторникот го потврди 14-годишниот мандат на Ворш, што е чекор кон неговото можно преземање на функцијата претседател на централната банка на САД, објавува „Вашингтон пост“.

Весникот забележува дека не е познато кога Ворш ќе положи заклетва и дека одложувањата од неколку дена помеѓу потврдувањето на кандидатот за Федерални резерви во Сенатот и положувањето заклетва не се невообичаени.

Пред инаугурацијата, американскиот претседател Доналд Трамп мора да го потпише официјалното назначување на Ворш на функцијата.

Ворш, исто така, се согласи на одредени продажби на лични инвестиции што ветил дека ќе ги направи за да ги исполни етичките барања.

Сенатот истовремено ја започна постапката за потврда на Ворш за претседател на Федералните резерви, додека мандатот на сегашниот гувернер Џером Пауел истекува оваа недела.