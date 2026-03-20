Кина со години се подготвувала за глобална енергетска криза

Си Џинпинг со години се подготвувала за ваква криза. Кина мора да го обезбеди своето снабдување со енергија „во свои раце“, рекол нејзиниот претседател за време на посетата на едно од нејзините огромни нафтени полиња во 2021 година.

Војната меѓу САД и Израел против Иран го втурна Блискиот Исток во длабок конфликт, при што Ормутскиот теснец – еден од најважните водни патишта во глобалната трговија – речиси е затворен, а клучните енергетски капацитети низ целиот регион се нападнати.Извозот на нафта од Блискиот Исток се намали за 61% во последните недели, според консултантската компанија за поморско следење „Кплер“ – земјите низ Азија, кои се потпираа на регионот за 59% од својот увоз на сурова нафта во 2025 година, и беа оставени да се тркаат за да заштедат енергија.Но, Кина, втората по големина економија во светот, се чини дека е во многу поинаква позиција од поголемиот дел од континентот.

Нејзиниот енергетски систем има „значајни тампони“, објасни Михал Мејдан, раководител на истражувањето за енергија во Кина во Оксфордскиот институт за енергетски студии, – од огромни резерви на нафта и течен природен гас (LNG) до робусно домашно снабдување, вклучувајќи алтернативни извори на енергија, како што се ветерот и сончевата енергија.

Кина, која обично увезува околу половина од своите резерви на сурова нафта од Блискиот Исток, не е толку изложена како другите азиски економии. „Иако е многу висок процент, тој е ограничен во споредба со Јапонија, Индија или Кореја“, рече Мејдан. Јапонија, на пример, набавува околу 95% од своот увоз на нафта од регионот.

Иран продолжи да испорачува во Кина, главниот купувач на својата нафта, и покрај војната. Увозот на иранска сурова нафта во Кина се намали само маргинално, од 1,57 милиони барели дневно во февруари на 1,47 милиони барели дневно во март.

Кинеските бродови управувани од државни фирми во меѓувреме работат на навигација низ поширокиот регион. Супертанкерот Каи Џинг се пренасочи за да подигне саудиска сурова нафта во пристаниште на Црвеното Море претходно овој месец, објави кинескиот медиум Каиксин, и треба да се закотви во Кина на почетокот на април.

И дури и ако Пекинг е принуден да се соочи со криза во снабдувањето во странство, тој тивко собра извонредна залиха за да ги ублажи последиците од голем шок.Пекинг не ја открива големината на своите резерви на нафта, а проценките значително варираат. Но, општо е прифатено дека седи на огромни резерви: околу 1,4 милијарди барели, според Центарот за глобална енергетска политика на Универзитетот Колумбија.

По почетокот на војната, Пекинг им наложи на своите рафинерии да го запрат извозот. Во исто време, кинеската држава се обиде да ја намали својата економска зависност од фосилните горива. Повеќе електрични и хибридни возила се продаваат во Кина секоја година отколку низ остатокот од светот, според Меѓународната агенција за енергија.

Во меѓувреме, нејзините обновливи извори на енергија брзо се проширија во последниве години, ограничувајќи ја нејзината зависност од фосилните горива. Енергетскиот тинк-тенк Ембер проценува дека ветерот, сончевата и хидроенергијата генерирале околу 31% од електричната енергија на Кина во 2024 година. Но, колку подолго трае оваа криза, толку покомплицирана – и поболна – станува. Ниту една земја не е имуна.

Ослободувањето на резервите на енергија е „полесно да се каже отколку да се направи“, смета Мејдан, кој рече дека механизмот за стратешките резерви на нафта (SPR) на Кина е тестиран само еднаш. „Иако уште едно, поголемо, објавување на SPR не е невозможно, веројатно би барало продолжен недостиг на снабдување и значителен скок на цените.“

Независните рафинерии во Кина – најголемите увозници на иранска сурова нафта – се најранливи, дури и кога се свртуваат кон Русија. Индустриските и хемиските сектори кои зависат од течен природен гас (LNG) исто така се соочуваат со можноста за повисоки цени и недостиг на снабдување.

„Иако краткото нарушување може да биде управливо, можноста за долги нарушувања и поврзаните зголемувања на цените предизвикуваат тревога во Пекинг“, рече Мејдан.

Кина е во подобра позиција од повеќето за да се справи со економските опасности што ги носи војната меѓу САД и Израел против Иран. Но, нејзиното снабдување со енергија не е, и покрај визијата на Си, целосно во свои раце.

Доколку неделите се претворат во месеци и ако глобалниот пазар на енергија продолжи да крцка, нејзината отпорност ќе биде тестирана, исто како и на остатокот од светот. (Гардијан)