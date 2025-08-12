Кина ги прекина односите со чешкиот претседател бидејќи се сретнал со Далај Лама

Кинеската влада соопшти дека ги прекинува сите врски со чешкиот претседател Петр Павел бидејќи неодамна се сретнал со Далај Лама.

На 27 јули, за време на приватно патување во Индија, Павел се сретнал со Далај Лама за да му го честита 90-тиот роденден. Далај Лама живее во егзил во индискиот град Дарамшала откако избега од репресијата на кинеските власти во Тибет во 1959 година.

„Овој состанок сериозно го крши политичкиот ангажман што чешката влада ѝ го вети на кинеската влада и му штети на суверенитетот и територијалниот интегритет на Кина“, се вели во соопштението на портпаролот на кинеското Министерство за надворешни работи објавено од кинеската амбасада во Прага.

Се додава дека Кина остро го осудува и „цврсто се спротивставува на ова и изрази сериозен протест до чешката страна“.

„Со оглед на сериозноста на провокативната акција на Павел, Кина одлучува да ги прекине сите ангажмани со него“, се вели во соопштението.

Чешкото претседателство засега не реагираше.