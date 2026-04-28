Кимел: Шегата за Меланија Трамп не беше „повик за атентат“

Лос Анџелес – Водителот на ноноќно ток-шоу, Џими Кимел, изјави дека неговата шега за првата дама Меланија Трамп не била „повик за атентат“ откако американскиот претседател Доналд Трамп побара од неговата ТВ станица тој „веднаш да биде отпуштен“ поради коментарите, јавува ДПА.

Кимел синоќа ја започна својата програма „Џими Кимел во живо!“ со опис на шегата како лесна критика за разликата во годините на претседателската двојка и „во никој случај, не како повик за атентат“.

Ова се случува откако во саботата ноќта вооружен човек се обиде да упадне на вечерата на дописниците од Белата куќа. Неколку дена пред инцидентот, Кимел направи скеч за вечерата каде што се пошегува дека Меланија „сјае како бремена вдовица“, потсетува германската агенција.

Во синоќешниот монолог, Кимел рече дека му е жал што претседателот и присутните на настанот поминале низ тоа трауматско и страшно искуство.

„Се согласувам дека омразната и насилна реторика се нешто што треба да го отфрлиме“, рече Кимел.

„Да, и мислам дека одлично место за почеток на тоа би било да разговарате со вашиот сопруг за тоа“, додаде тој“.

Претходно, Трамп го критикуваше водителот во објава на неговата платформа за социјални медиуми Truth Social, повторувајќи ги коментарите што неговата сопруга ги даде повикувајќи ја американската медиумска мрежа Еј-би-си да „заземе став“ против Кимел.

Трамп напиша на Truth Social: „Воау, Џими Кимел, кој во никој случај не е смешен, како што потврдуваат неговите ужасни телевизиски рејтинзи, даде изјава во неговата емисија што е навистина шокантна“.

Еден ден подоцна, еден лудак се обиде да влезе во балската сала на вечерата на дописниците од Белата куќа, натоварен со пушка, пиштол и многу ножеви.

„Тој беше таму од многу очигледна и злокобна причина. Ценам што толку многу луѓе се разбеснети од презривиот повик на Кимел за насилство и нормално не би реагирале на ништо што ќе каже, но ова е нешто далеку над границите на дозволеното.

„Џими Кимел треба веднаш да биде отпуштен од Дизни и Еј-би-си.“

За време на шегата, што беше емитувана минатата недела пред вечерата, Кимел се пошегува: „Нашата прва дама, Меланија, е тука. Прекрасна. Госпоѓо Трамп, сјаете како бремена вдовица.“

Меланија вчера одговори на скечот во објава споделена на Икс и го опиша водителот на ток-шоуто како „кукавица“.

За неа, омразнатата и насилна реторика на Кимел има за цел да ја подели нашата земја.

„Неговиот монолог за моето семејство не е комедија – неговите зборови се корозивни и ја продлабочуваат политичката болест во Америка.

„Луѓе како Кимел не треба да имаат можност да влегуваат во нашите домови секоја вечер за да шират омраза“, додаде таа.

„Доста е. Време е Еј-би-си да заземе став. Колку пати раководството на Еј-би-си ќе го овозможи ужасното однесување на Кимел на сметка на нашата заедница.“

Во септември, водителот беше отстранет од етерот и суспендиран на неодредено време по коментарите што ги даде во емисијата по убиството на десничарскиот активист Чарли Кирк, сојузник на Трамп.

Суспензијата беше дочекана со критики од јавноста, некои од најголемите ѕвезди и политички личности во Холивуд, кон американската администрација за кршење на нивната слобода на говор и слобода на печатот, што доведе до враќање на Кимел пет дена подоцна.

