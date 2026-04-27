Кимел ја нарече вдовица, Меланија Трамп побара од ABC да преземе мерки

Првата дама Меланија Трамп ја повика ABC да преземе мерки во понеделник откако доцновечерниот водител Џими Кимел се пошегува дека првата дама станува „вдовица“ – само неколку дена пред претседателот Доналд Трамп да биде цел на трет обид за атентат врз него.

За време на пародичен говор на вечерата на Здружението на дописници од Белата куќа во четврточното издание на неговата емисија, Кимел се пошегува: „Нашата прва дама Меланија е тука. Погледнете ја, толку е убава. Госпоѓо Трамп, сјајот ви е како очекувана вдовица“.

Денови подоцна, откако вистинската вечера на Здружението на дописници од Белата куќа беше ненадејно прекината поради уште еден обид за атентат врз претседателот, говорот на Кимел стана вирален на социјалните медиуми, каде што беше критикуван од многу корисници.

Во изјава во понеделник, првата дама ја повика мрежата на Кимел, ABC, да преземе мерки против доцновечерниот водител.

„Омразната и насилна реторика на Кимел има за цел да ја подели нашата земја. Неговиот монолог за моето семејство не е комедија – неговите зборови се корозивни и ја продлабочуваат политичката болест во Америка“, напиша таа. „Луѓе како Кимел не треба да имаат можност да влегуваат во нашите домови секоја вечер и да шират омраза.“

Г-ѓа Трамп продолжи: „Кукавички, Кимел се крие зад ABC затоа што знае дека мрежата ќе продолжи да се крие за да го заштити. Доста е. Време е ABC да заземе став. Колку пати раководството на ABC ќе му овозможи на Кимел ужасно однесување на сметка на нашата заедница.“

31-годишниот Калифорниец Кол Томас Ален беше уапсен на вечерата во саботата откако беше обвинет дека поминал покрај безбедносен контролен пункт вооружен со пиштоли и ножеви и отворил оган врз агент на Тајната служба.

„Веќе не сум подготвен да дозволам педофил, силувач и предавник да ми ги премачка рацете со своите злосторства“, наводно напишал Ален во својот манифест. „Веќе не бев подготвен одамна, но ова е првата вистинска можност што ја имав да направам нешто во врска со тоа.“