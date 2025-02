Келог: Долги и позитивни разговори со Зеленски, „борбен и храбар лидер“

Специјалниот претставник на САД за Украина и Русија, Кит Келог денеска изјави дека имал „долги и позитивни разговори“ со украинскиот претседател Володимир Зеленски за време на неговата тридневна посета на Украина.

„Долг и интензивен ден со лидерите на Украина. „Долги и позитивни разговори со Володимир Зеленски“, напиша Келог на својот профил на Икс.

Тој ја сподели изјавата на Зеленски на неговата сметка за нивната вчерашна средба, опишувајќи го украинскиот претседател како „борбен и храбар водач на нација во војна“, опкружен со „талентиран“ тим за национална безбедност.

A long and intense day with the senior leadership of Ukraine. Extensive and positive discussions with @ZelenskyyUa, the embattled and courageous leader of a nation at war and his talented national security team. https://t.co/kLu9roZ5z1

— Keith Kellogg (@generalkellogg) February 21, 2025