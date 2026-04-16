Кејт Мидлтон и принцезата Ана ќе ја посетат Австралија додека Меган и Хари продолжуваат со патувањето

Кејт Мидлтон и принцезата Ана ќе учествуваат на важен австралиски и новозеландски празник подоцна овој месец.

Бакингемската палата објави дека кралското дуо ќе присуствува на службите по повод Денот на Анзак во сабота, 25 април. Годишниот празник им оддава почит на членовите на Австралискиот и новозеландскиот армиски корпус (ANZAC), вклучително и одбележување на оние кои ги загубиле животите во конфликт.

Принцезата Ана, 75, ќе го започне денот со служба рано наутро во Велингтон Арката во Хајд Парк Корнер. Принцезата Кејт, 44, потоа ќе присуствува на церемонија на положување венец и парада во споменикот на војната во Кенотафот подоцна истиот ден, по што ќе следи службата за комеморација и Денот на благодарноста во Вестминстерската опатија.

Се очекува принцезата од Велс да положи венец на Кенотафот во име на кралот Чарлс. Следната служба во Вестминстерската опатија ќе вклучува читања од високите комесари на Нов Зеланд и Австралија, молитви прочитани од деца од секоја земја и изведба на маорска ваијата (песна).

Британското кралско семејство е редовен посетител на службите за Денот на Анзак, бидејќи Австралија и Нов Зеланд се членки на Комонвелтот.

Во 2023 година, принцот Вилијам присуствуваше на утринската служба за зори во Велингтон Арката, каде што положи венец и се потпиша во книгата на сеќавање.

Принцезата Кејт му се придружи во 2022 година за службата за комеморација и Денот на благодарноста во Вестминстерската опатија. А во 2021 година, принцезата Ана го претставуваше кралското семејство на службата во Вестминстерската опатија за Денот на Анзак, откако настанот беше откажан во 2020 година поради пандемијата на коронавирус.

Најавата за плановите на принцезата Кејт и принцезата Ана за Денот на Анзак дојде во време кога принцот Хари и Меган Маркл го продолжуваат своето патување на континентот оваа недела.

Двојката – која се повлече од функцијата членови на кралското семејство на почетокот на 2020 година – слета во Мелбурн во вторник, 14 април, првпат се врати во земјата по нивната официјална кралска турнеја во 2018 година. (Патувањето не е во име на монархијата и е приватно финансирано, според информациите на PEOPLE.)

Патувањето на Меган и Хари вклучуваше застанувања во Мелбурн и Канбера, а се очекува да се упатат кон Сиднеј подоцна оваа недела.

Нивното патување вклучуваше различни јавни и приватни настани, вклучувајќи средба со семејства на ветерани во Австралискиот национален музеј на уметности за ветерани, Хари зборуваше за менталното здравје и татковството во добротворната организација Movember и Меган изненадувачки гостувачки настап како судија во MasterChef Australia.