Катарски танкер помина низ Ормус, прв извоз на течен природен гас од регионот од почетокот на војната

Танкер со течен природен гас од Катар најверојатно поминал низ Ормуската Теснина што е прв извоз на земја од регионот на Персискиот Залив од почетокот на војната во Иран, јави денес Блумберг.

Танкерот „Ал Хараитијат“, што беше натоварен во објектот Рас Лафан претходно овој месец, ја напушти теснината и се наоѓа во Оманскиот Залив, а Пакистан е наведен како негова следна дестинација, според Агенцијата за следење на бродови.

Минувањето на тој брод е навестување дека би можело да продолжи поголем проток на течен природен гас, но тоа е далеку од предвоените нивоа од околу три испораки дневно од Персискиот Залив.

Во исто време брод се запалил покрај брегот на Катар откако бил погоден од проектил, соопшти утрово британската војска.

Центарот за поморски трговски операции на Обединетото Кралство (UKMTO) објави дека нападот предизвикал пожар на товарен брод и дека пожарот е изгаснат.Нападот се случил на 43 километри североисточно од главниот град на Катар, Доха, се вели во соопштението, во кое се додава дека нема жртви.

Дури и ако Ормускиот Теснец повторно биде целосно отворен за пловидба, глобалниот транспорт нема брзо да се врати во нормала. Меѓународниот транспортен форум предупредува дека кризата предизвикала сериозен потрес во поморскиот, енергетскиот и авио-сообраќајот, а враќањето на преткризните нивоа може да трае со месеци. Причината не е само физичкото отворање на морскиот премин, туку довербата на превозниците, осигурителните трошоци, безбедноста на екипажите, достапноста на бродови, расчистувањето мини и обновата на оштетената инфраструктура.

Ормускиот Теснец е една од најчувствителните точки на светската економија. Низ овој тесен морски коридор вообичаено минува голем дел од глобалниот транспорт на нафта, деривати и течен природен гас, па секое нарушување веднаш се прелева врз цените на горивата, транспортните трошоци, авионските билети, синџирите на снабдување и инфлациските очекувања. Затоа сегашната криза не е само блискоисточен безбедносен проблем, туку глобален економски удар.

Според анализата презентирана на годишниот самит на Меѓународниот транспортен форум во Лајпциг, трговските услови би можеле со месеци да го ограничуваат транспортот дури и по повторното отворање на теснецот. Ова е клучната поента на кризата: пловниот пат може формално да биде отворен, но тоа не значи дека компаниите веднаш ќе ги вратат бродовите, осигурителите ќе ги намалат премиите, екипажите ќе прифатат ризик, а пристаништата ќе продолжат да работат како пред кризата.

Податоците од последните денови покажуваат колку е длабок застојот. Анадолу објави дека во еден 24-часовен период низ Ормускиот Теснец биле забележани само девет бродови, што е далеку под нормалниот обем на сообраќај. Во исто време, дел од пловилата остануваат закотвени, а комерцијалните оператори покажуваат висока претпазливост поради безбедносните ризици во и околу преминот.

Меѓународниот транспортен форум наведува дека по нападите на САД и Израел врз Иран кон крајот на февруари, околу 1.000 трговски бродови и 20.000 морнари останале блокирани во Персискиот Залив. Во првата седмица по прогласувањето на кревкото примирје на 8 април, низ теснецот поминале само 45 бродови, што покажува дека поморските оператори не ја третираат ситуацијата како стабилизирана.