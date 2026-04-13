Карни: Деновите кога нашата војска испраќаше 70 центи од секој долар во САД се завршени

Канадскиот премиер Марк Карни објави дека Канада ќе ја намали својата долгогодишна зависност од САД за воени трошоци и набавки, ветувајќи дека ќе ја зајакне домашната индустрија и ќе ги прошири глобалните партнерства. На националната конвенција на Либералната партија во Монтреал, Карни им рече на делегатите дека „поминаа деновите кога нашата војска испраќаше 70 центи од секој долар во САД“, што предизвика овации од публиката, објави CTV.

Во својот говор, Карни го нагласи економскиот суверенитет и националното единство, презентирајќи ги плановите на неговата влада за давање приоритет на материјалите и работната сила произведени во Канада во идните проекти. „Ќе изградиме силна Канада со канадски челик, канадски алуминиум, канадска граѓа и канадски работници“, рече тој.

Тој, исто така, ја истакна политиката на владата „Купувајте канадски“, за која рече дека ќе помогне во зајакнувањето на заедниците низ целата земја и намалувањето на зависноста од странските пазари. Како дел од таа стратегија, додаде тој, Канада има за цел да го удвои својот извоз во земји надвор од САД во текот на следната деценија.

Нова одбранбена стратегија и односи со Соединетите Американски Држави

Премиерот, исто така, се осврна на зголемените трговски тензии со Вашингтон, вклучувајќи ги и царините наметнати за време на мандатот на американскиот претседател Доналд Трамп. Карни рече дека царините се сметаат за голема непосредна закана, но нагласи дека поголем и потрајен предизвик е зачувувањето на националното единство.

Најавите доаѓаат откако Канцеларијата на трговскиот претставник на САД го критикуваше пристапот на Канада кон набавките, нарекувајќи ја политиката трговска бариера.

Новообјавената одбранбена индустриска стратегија на Канада има за цел да ги диверзифицира одбранбените партнерства надвор од САД, вклучително и поблиска соработка со Европската Унија и Обединетото Кралство. Според стратегијата, речиси половина од производството поврзано со одбраната на Канада се извезува, при што околу 69% од тој извоз моментално оди во САД и другите партнери на „Пет очи“. Планот, исто така, има за цел да го зголеми уделот на одбранбените договори доделени на домашни компании на 70%, што го одразува стремежот на Отава да ги зајакне националните капацитети во секторот.