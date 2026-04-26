Кандидатите блиски до Фатах на Махмуд Абас победници на локалните избори на Западниот Брег и во дел од Газа

Кандидатите на движењето Фатах на претседателот на Палестинската самоуправа Махмуд Абас, се победници во повеќето места на палестинските територии каде што се одржаа локални избори, вклучувајќи го и градот Деир ал-Балах во Појасот Газа, контролиран од Хамас.

Во Газа не се одржани никакви избори од 2006 година, а во останатите окупирани палестински територии од почетокот на војната меѓу Израел и Хамас во октомври 2023 година.

Палестинската самоуправа на Абас, која е со седиште во окупираниот Западен Брег, соопшти дека го вклучува градот Деир ал-Балах во Појасот Газа за да покаже дека Газа е составен дел од идната палестинска држава. Деир ал-Балах претрпе помалку уништување за време на израелската офанзива.

Гласањето, кое беше со ниска излезност, се случи „во исклучително деликатен момент на сложени предизвици и вонредни околности“, рече палестинскиот премиер Мохамед Мустафа објавувајќи ги резултатите. Но, изборите претставуваат „важен прв чекор во поширок национален процес насочен кон зајакнување на демократскиот живот… и на крајот постигнување на единството на татковината“, додаде Мустафа.

Палестинската група Хамас, која ги протера Палестинските власти од Газа во 2007 година, официјално не предложи кандидати на изборите и ја бојкотираше изборната трка во Западниот Брег, окупиран од Израел, каде што се очекуваше победа на партијата Фатах на Абас.

Сепак, некои од кандидатите на една од листите во Деир ал-Балах се сметаат за блиски на Хамас, што го прави гласањето можен индикатор за поддршката на исламистичката група.

Според првичните резултати, само двајца од кандидатите на оваа листа, од здружението наречено „Деир ал-Балах нè обединува“, ќе влезат во општинскиот совет од 15 члена. Здружението „Оживување на Деир ал-Балах“, поддржано од Фатах и ​​Палестинската власт, ќе добие шест места. Останатите места се поделени помеѓу две формации со седиште во Газа – „Иднина за Деир ал-Балах“ и „Мир и изградба“, кои не се поврзани ниту со Хамас ниту со Фатах.

Кандидатите лојални на Абас на изборите на Западниот Брег остварија убедлива победа.

Портпаролот на Фатах, Абдул Фатах Давла, изјави дека излезноста е блиску до онаа на последните општински избори на Западниот Брег, кои се одржаа во 2022 година. Давла го поздрави фактот дека Палестинците го остварија своето право на глас „и покрај континуираното насилство од страна на Израел“.

Портпаролот на Хамас во Газа, Хазем Касем, го маргинализира значењето на резултатите од гласањето и рече дека тие немаат никакво влијание врз пошироките национални прашања. Хамас, сепак, соопшти дека ќе ги почитува изборните резултати.

Излезноста на гласачите во Газа беше 23 проценти, додека на Западниот Брег 56 проценти, изјави Рами ал-Хамдалах, претседател на Централната изборна комисија. Тој истакна дека некои гласачки кутии и друга опрема потребна за изборниот процес не стигнале во Газа поради ограничувањата што ги наметна Израел од безбедносни причини.

Право на глас имаа повеќе од еден милион Палестинци, вклучувајќи 70.000 во Газа.