Кампањата во Унгарија влезе во мрачна фаза. Владата поднесе тужба за шпионажа за познат новинар

БУДИМПЕШТА – Бурната изборна кампања во Унгарија доби уште еден неочекуван пресврт откако протечена снимка за која се тврди дека поврзува истакнат истражувачки новинар со странски разузнавачки служби ја натера владата да поднесе тужба за шпионажа против новинарот.

Унгарското министерство за правда поднесе кривична пријава против истражувачкиот новинар Саболч Пањи под сомнение за шпионажа, изјави во четврток Гергели Гуљаш, шеф на кабинетот на премиерот. Премиерот Виктор Орбан, исто така, нареди итна истрага за наводното прислушување на министерот за надворешни работи Петер Сијарто по снимката во која Пањи е вмешан во контакти со странски државен актер.

Пањи ги отфрли обвинувањата како „целосно без преседан“ во земја-членка на ЕУ, споредувајќи ги со практиките во „Путинова Русија, Белорусија и слични режими“.

Снимката, објавена од провладиниот медиум „Мандинер“ во понеделникот, се чини дека го покажува Пањи како вели дека го споделил телефонскиот број на министерот за надворешни работи Петер Сијарто со разузнавачката служба на земја-членка на ЕУ за да се овозможи надзор. како дел од истрагата за комуникациите на Сијарто со неговиот руски колега.

„Вашингтон пост“, повикувајќи се на неколку сегашни и поранешни европски безбедносни претставници, објави за време на викендот дека Сијарто редовно се консултирал со рускиот министер за надворешни работи, Сергеј Лавров, за време на паузите на состаноците на Советот на ЕУ, за да му обезбеди „директни извештаи за тоа што се дискутирало“ и можни решенија.

На истата снимка, се слуша како Пањи тврди дека има врски со Анита Орбан – фигура на проевропската опозиција Тиса, неповрзана со премиерот – и предлага пристап до информации од Министерството за надворешни работи во случај на промена на владата по априлските избори.

Еден ден подоцна, истражувачкиот медиум „Директ36“ – каде што работи Пањи – објави полициски претреси во домовите на двајца ИТ специјалисти поврзани со Тиса, првично поврзани со обвинувања за скриени камери и детска порнографија.

Сепак, извештајот на Комитетот за национална безбедност објавен истиот ден презентираше поинаков извештај, наведувајќи дека властите заплениле дискови со податоци и нелегална воена опрема. Според извештајот, двајцата осомничени – претходно ангажирани од либералната опозициска партија Тиса – имале обемни контакти со украинската амбасада во Будимпешта и биле под истрага.

Во извештајот понатаму се тврди дека едно лице имало историја на сајбер криминал, додека друго одржувало врски со странски разузнавачки служби и барало алатки за надзор преку украински мрежи – тврдења што доаѓаат во контекст на затегнатите односи меѓу Унгарија и Украина. Тензиите се продлабочија поради блиските врски на Будимпешта со Москва и нејзиното постојано блокирање на мерките за поддршка на ЕУ за Украина. „Директ36“ дополнително објави дека истрагата започнала кратко откако еден од ИТ специјалистите одбил пристап од неидентификувано лице кое го замолило да ја пробие ИТ инфраструктурата на партијата и да изврши хакерски напади пред изборите.

Судир на наративи

Владата на Орбан брзо се фати за случувањата. Портпаролот на владата, Золтан Ковач, во средата изјави дека снимките и наодите укажуваат на врски меѓу политички поврзаните актери и активностите поврзани со странските разузнавачки служби.

„Развојот на настаните од изминатите неколку дена не се изолирани приказни, туку сигнали за поширок предизвик. Суверенитетот на Унгарија, нејзината безбедност и одлуките за нејзината иднина мора да останат во унгарски раце“, додаде Ковач, поврзувајќи го случајот Пањи со опозициската партија Тиса, првиот сериозен предизвикувач на Виктор Орбан за 16 години.

Маѓар ги отфрли обвинувањата, обвинувајќи ја владата за организирање кампања за клевета користејќи ги државните разузнавачки служби.

„Унгарските тајни служби, по наредба на Виктор Орбан, работеа против Тиса, која се подготвува за промена на владата“, изјави Маѓар, обвинувајќи го Орбан и неговиот круг дека се обиделе да извршат „пуч против слободна Унгарија“.

Означувајќи го скандалот како „Орбангејт“, Маѓар тврдеше дека тој ги евоцира најтемните комунистички епохи и е полош од американскиот скандал Вотергејт.

Маѓар ги осуди обвинувањата и вети дека ќе започне истраги доколку неговата партија победи на изборите.

Тој додаде дека обвинувањата ги надминале „сите прифатливи граници“ и ја опиша епизодата како обид за државен удар против слободна Унгарија.

„Под влада на Тиса, и политичките личности кои ги нарачале овие дејствија и раководителите на тајните служби ќе бидат одговорни пред унгарското судство“, рече Маѓар.

Хакирање на изборите

Прислушувањето не е ништо ново во унгарската политика.

Тековната изборна кампања во Унгарија ефикасно започна во февруари 2024 година, кога Петер Маѓар се појави во интервју на Јутјуб каналот „Партизан“.

За неколку недели, тој објави тајна снимка од неговата поранешна сопруга, поранешната министерка за правда Јудит Варга, која подоцна го обвини за уцена.

Во ноември истата година, Маѓар тврдеше дека поранешната партнерка, Евелин Фогел, го уценувала со друга снимка, што го натера да објави снимка од неа.

Оттогаш, тајните снимки – вклучувајќи го и неодамнешниот скандал со секс снимка во стилот на компромат – ја дефинираат тековната изборна кампања во Унгарија, поттикнувајќи токсична клима и замаглувајќи ја границата помеѓу личниот скандал и тврдењата за национална безбедност. (Според агенциите)