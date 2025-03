Камбанаријата Св. Марко во Венеција повторно се отвора за јавноста (Фото)

Еден од симболите на Венеција, камбанаријата на базиликата Свети Марко е реновирана и повторно се отвора за јавноста.

По серијата реновирања, камбанаријата на базиликата Свети Марко во Венеција повторно е отворена за јавноста, дозволувајќи им на многу посетители да му се восхитуваат на градот и лагуната одозгора, потврди обвинителот на базиликата.

Извршени се работи на реконструкција на лифтот, а завршен е и ремонтот и адаптацијата на електричниот систем, со цел во иднина да се гарантира неговата максимална безбедност и ефикасност, јави АНСА.

Venice is built on millions of ancient tree trunks driven into the lagoon since 421 AD.

These wooden pillars, mostly

alder trees, turned hard as stone in the salty waters. St Mark's Bell Tower alone stands on 100,000 logs.#Venice pic.twitter.com/t4fbhWIamh

