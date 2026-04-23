Како самитите на лидерите на ЕУ станаа нефункционални

Кога ЕУ беше формирана во сенката на Втората светска војна, таа беше изградена за економска интеграција, а не за тврда моќ – нејзината безбедност беше аутсорсирана на САД, а нејзината политика и институции беа поставени за консензус. Но, светот што го роди блокот повеќе не постои. И во Брисел и пошироко, огорченоста расте со брзината и итноста со која нејзините 27 лидери, колективно познати како Европски совет, се соочуваат со предизвиците и донесуваат одлуки, особено за безбедноста и надворешната политика.

„Европа денес е во постојан кризен режим и нејзината архитектура за донесување одлуки едноставно не беше дизајнирана за тоа“, изјави за POLITICO поранешниот дански премиер и генерален секретар на НАТО, Андерс Фог Расмусен. „Не можете да чекате Советот да се согласи на изјава додека светот гори“.

ЕУ во последните месеци постојано не успеваше да даде унифицирани повици за прашања од сеизмичко геополитичко значење – од деблокирање на траншата од 90 милијарди евра за Украина, воведувањето санкции врз Русија и насилните доселеници на Западниот Брег, до кохезивно реагирање на војната во Иран. На најновиот самит на лидерите на ЕУ во март, лидерите поминаа часови карајќи се за пофините детали од шемата за дозволи за јаглерод ETS на блокот, дури и кога Техеран ги нападна енергетските резерви на Европа на Блискиот Исток.

„Да се ​​каже дека ETS е најголемиот проблем кога горат големи гасни полиња е малку чудно“, изјави за POLITICO еден разочаран функционер на ЕУ.

Голем дел од агендите на самитите во октомври, декември и март беа посветени на недовршени работи од претходните состаноци, преиспитувајќи ги прашањата што никогаш не беа решени: од подготвеноста за одбрана до финансирањето на Киев и плановите за средување на економијата на ЕУ.

Идејата дека Европа е премногу бавна во донесувањето одлуки речиси стана клише. Холандскиот премиер Роб Јетен го искористи своето прво патување во Брисел на таа позиција минатиот месец за да ја повика ЕУ да преземе чекори.

„Не можеме да им објасниме на нашите избирачи дека Европа понекогаш е премногу бавна во реагирањето на големи прашања што нè засегаат сите нас“, рече тој.

На Светскиот економски форум во Давос во јануари, францускиот претседател Емануел Макрон, носејќи очила за сонце, изјави дека ЕУ „понекогаш е премногу бавна, сигурно, и треба да се реформира, сигурно“.

И минатата недела, претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, ја критикуваше потребата на ЕУ за едногласност за донесување одлуки за меѓународните прашања, велејќи дека тоа создало „системски блокади“ и повика на прекин на националното вето, особено во надворешната политика.

Расмусен тврди дека ЕУ треба да се оддалечи од ноќните разговори и да ја забрза својата способност да одговори на безбедносните закани „со брзо движечки структури што ги бара оваа ера“.

Секако, природата на ЕУ, дури и целата нејзина причина за постоење, е донесување одлуки засновани на консензус меѓу нејзините земји-членки. Според нејзината нестабилна структура, сите 27 европски лидери периодично се собираат за да разговараат за приоритетите на блокот, да ја постават политичката насока и, по часови преговори, расправии и компромиси, да се согласат за колективни изјави. Голем дел од она што се одлучува е претходно договорено од национални дипломати во формати како што е Корепер, комитетот на амбасадори на ЕУ.

„Дали може да биде поефикасно?“, размислуваше еден функционер на ЕУ за POLITICO. „Веројатно. Ги разбирам критиките.“

„Постојат некои прашања што може да бидат малку тешки за решавање на ниво на Европски совет“, додаде функционерот. „Онаму каде што во моментов има огромен фокус е како да се претворат тие политички договори во конкретна акција, бидејќи во моментов има толку голем притисок врз Европа.“

Сепак, Советот е „далеку најдобриот форум“ за справување со најитните прашања на денот, инсистираше функционерот.

Втор функционер на ЕУ се согласи. „Тоа е демократска институција, ги собира сите шефови на држави, тоа е вистинското место за дискусија за вакви прашања“, рече функционерот, тврдејќи дека нема вистинска алтернатива на мандатот и легитимитетот на Советот.

„Не е сосема фер да се оценува Советот само според неговиот одговор на кризи, бидејќи е формиран за да ги одлучи долгорочните политички цели на ЕУ“, рече Стивен Ван Хеке, професор по европска политика на Институтот за јавно управување КУ Левен. Но, „се однесуваше како врховен извршен директор“ кога требаше, вклучително и за време на финансиската криза и пандемијата Ковид-19.

Телото сигурно има свои бранители, вклучувајќи го и поранешниот белгиски премиер и шеф на Програмата за развој на Обединетите нации, Александар де Кро. „Европската конструкција понекогаш бара време за да се донесат одлуки“, изјави тој за POLITICO. „Но, јас бев дел од моменти кога беа многу одлучувачки.“

Де Кро, кој седеше на масата на Советот од 2020 до 2025 година, исто така посочи на одговорот на ЕУ на пандемијата Ковид-19 во 2020 година, што вклучуваше огромен фонд за закрепнување и соработка за вакцини.

„Брзината на извршување на одлуките беше всушност доста висока. И ефикасноста на одговорот од европско ниво беше висока“, рече тој. „Затоа не мислам дека е структурно прашање.“

Во свет потресен од одлуките донесени од американскиот претседател Доналд Трамп за надворешната политика и царините, попромислените начини на Европа се исто така нејзина заслуга, тврди тој.

„Навистина не можете да ги обвинувате европските земји за тоа што се внимателни и разумни во тоа кој е вистинскиот одговор.“

Макрон истака слична поента во својот говор во Давос, велејќи дека Европа се покажала како „предвидлива“ и „лојална“ кон своите партнери.Сепак, дури и ако ЕУ е предвидлив, светот сè повеќе не е. Во последната деценија, меѓународниот поредок остро се навали околу својата оска, старите сојузи се распаднаа, а кризите се намножија. Старите начини на донесување одлуки во Европа едноставно не се доволни, рече Расмусен.

„Кога присуствував на Европскиот совет помеѓу 2001 и 2009 година, светот беше фундаментално различно место“, рече тој. „Русија сè уште беше партнер на Г8. Америка беше недвосмислен сојузник. Имавме свој дел од кризи, но исто така и простор за размислување. Тој свет повеќе не постои.“

Расмусен повика ЕУ „фундаментално да ги реинвентира своите безбедносни рамки“. Некои од идеите што беа изнесени, заедно со укинување на ветото за прашања од надворешната политика, вклучуваат создавање Европски совет за безбедност, тело на високо ниво со мандат да донесува одбранбени одлуки за континентот и зајакнување на овластувањата на Европската комисија.

„Секако, ако кажете, добро, треба да ја реформираме ЕУ за да го направиме тоа побрзо, тогаш прашањето е во ред, но како?“, рече Жил Питурс, предавач по политички науки на Универзитетот Лувен.

„На пример, би можеле да воведете гласање со квалификувано мнозинство во Европскиот совет за прашања од надворешната политика. Но, тоа покренува едно големо демократско прашање“, рече тој.

Создавањето нови тела нема да реши ништо, тврдеше тој.

„Мислам дека најдобриот пат напред, ако сте навистина сериозни во врска со реформирањето на ЕУ за да ја направите поагилна, за да реагира побрзо, е во основа да се зајакнат овластувањата на Комисијата. Сепак, и тоа се соочува со скептицизам од земјите-членки кои се претпазливи да не ѝ дадат премногу овластувања на извршната власт на ЕУ“, призна тој.

Кога лидерите ќе се соберат на самит оваа недела, ќе има едно значајно отсуство: унгарскиот премиер Виктор Орбан, кој откако претрпе убедлив пораз на изборите овој месец, рече дека нема да присуствува. Без хроничниот блокатор на консензусот во просторијата, рече еден функционер, Советот би можел да ги надмине своите поделби и побрзо да постигне компромиси.Но, времето е од суштинско значење. Состанокот повторно ќе биде киднапиран од војната и геополитиката, со САД кои го блокираат Ормутскиот теснец откако преговорите на Вашингтон со Техеран пропаднаа, а нема крај на глобалниот енергетски шок на повидок.

Најмалку една главоболка конечно треба да се ублажи: Украина конечно ќе го добие својот заем од 90 милијарди евра од ЕУ, четири месеци откако лидерите на блокот првпат се согласија за тоа на самитот во декември.Но, сеќавањето на повеќемесечниот ќорсокак нема брзо да исчезне.

„Мислам дека неодамнешното искуство околу тоа како одговоривме на Украина и заемот од 90 милијарди евра е пример колку лесно ЕУ заглавува“, рече Питорс. (Политико)