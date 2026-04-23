Како самитите на лидерите на ЕУ станаа нефункционални
Кога ЕУ беше формирана во сенката на Втората светска војна, таа беше изградена за економска интеграција, а не за тврда моќ – нејзината безбедност беше аутсорсирана на САД, а нејзината политика и институции беа поставени за консензус. Но, светот што го роди блокот повеќе не постои. И во Брисел и пошироко, огорченоста расте со брзината и итноста со која нејзините 27 лидери, колективно познати како Европски совет, се соочуваат со предизвиците и донесуваат одлуки, особено за безбедноста и надворешната политика.
„Европа денес е во постојан кризен режим и нејзината архитектура за донесување одлуки едноставно не беше дизајнирана за тоа“, изјави за POLITICO поранешниот дански премиер и генерален секретар на НАТО, Андерс Фог Расмусен. „Не можете да чекате Советот да се согласи на изјава додека светот гори“.
ЕУ во последните месеци постојано не успеваше да даде унифицирани повици за прашања од сеизмичко геополитичко значење – од деблокирање на траншата од 90 милијарди евра за Украина, воведувањето санкции врз Русија и насилните доселеници на Западниот Брег, до кохезивно реагирање на војната во Иран. На најновиот самит на лидерите на ЕУ во март, лидерите поминаа часови карајќи се за пофините детали од шемата за дозволи за јаглерод ETS на блокот, дури и кога Техеран ги нападна енергетските резерви на Европа на Блискиот Исток.
„Да се каже дека ETS е најголемиот проблем кога горат големи гасни полиња е малку чудно“, изјави за POLITICO еден разочаран функционер на ЕУ.
Голем дел од агендите на самитите во октомври, декември и март беа посветени на недовршени работи од претходните состаноци, преиспитувајќи ги прашањата што никогаш не беа решени: од подготвеноста за одбрана до финансирањето на Киев и плановите за средување на економијата на ЕУ.
Идејата дека Европа е премногу бавна во донесувањето одлуки речиси стана клише. Холандскиот премиер Роб Јетен го искористи своето прво патување во Брисел на таа позиција минатиот месец за да ја повика ЕУ да преземе чекори.
„Не можеме да им објасниме на нашите избирачи дека Европа понекогаш е премногу бавна во реагирањето на големи прашања што нè засегаат сите нас“, рече тој.
На Светскиот економски форум во Давос во јануари, францускиот претседател Емануел Макрон, носејќи очила за сонце, изјави дека ЕУ „понекогаш е премногу бавна, сигурно, и треба да се реформира, сигурно“.
И минатата недела, претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, ја критикуваше потребата на ЕУ за едногласност за донесување одлуки за меѓународните прашања, велејќи дека тоа создало „системски блокади“ и повика на прекин на националното вето, особено во надворешната политика.
Расмусен тврди дека ЕУ треба да се оддалечи од ноќните разговори и да ја забрза својата способност да одговори на безбедносните закани „со брзо движечки структури што ги бара оваа ера“.
Секако, природата на ЕУ, дури и целата нејзина причина за постоење, е донесување одлуки засновани на консензус меѓу нејзините земји-членки. Според нејзината нестабилна структура, сите 27 европски лидери периодично се собираат за да разговараат за приоритетите на блокот, да ја постават политичката насока и, по часови преговори, расправии и компромиси, да се согласат за колективни изјави. Голем дел од она што се одлучува е претходно договорено од национални дипломати во формати како што е Корепер, комитетот на амбасадори на ЕУ.
„Дали може да биде поефикасно?“, размислуваше еден функционер на ЕУ за POLITICO. „Веројатно. Ги разбирам критиките.“
„Постојат некои прашања што може да бидат малку тешки за решавање на ниво на Европски совет“, додаде функционерот. „Онаму каде што во моментов има огромен фокус е како да се претворат тие политички договори во конкретна акција, бидејќи во моментов има толку голем притисок врз Европа.“
Сепак, Советот е „далеку најдобриот форум“ за справување со најитните прашања на денот, инсистираше функционерот.
Втор функционер на ЕУ се согласи. „Тоа е демократска институција, ги собира сите шефови на држави, тоа е вистинското место за дискусија за вакви прашања“, рече функционерот, тврдејќи дека нема вистинска алтернатива на мандатот и легитимитетот на Советот.
„Не е сосема фер да се оценува Советот само според неговиот одговор на кризи, бидејќи е формиран за да ги одлучи долгорочните политички цели на ЕУ“, рече Стивен Ван Хеке, професор по европска политика на Институтот за јавно управување КУ Левен. Но, „се однесуваше како врховен извршен директор“ кога требаше, вклучително и за време на финансиската криза и пандемијата Ковид-19.