Како Холивуд ги направи славни венчаниците на „Диор“

Њујорк – Официјално е! Тејлор Свифт се омажи за Тревис Келси во „Медисон Сквер Гарден“, и тоа го направи во вистински стил на шоугерл: фустан од висока мода од „Кристијан Диор“ по мерка од Џонатан Андерсон, во комбинација со потпетици од „Кристијан Лубутан“ и накит од „Картие“. Тоа е првата венчаница од висока мода што Андерсон некогаш ја дизајнирал за голема позната личност – и едвај чекаме да ја видиме!

„Диор“ се чини како совршена комбинација за Тејлор, која отсекогаш имала слабост кон стариот холивудски гламур. И се испостави дека, долго пред Свифт да се омажи, „Диор“ веќе беше името на кое водечките дами во Холивуд му веруваат за нивниот голем ден. Всушност, традицијата датира од најраните години на етикетата. Еве три блескави жени кои рекоа „Да“ во „Диор“ – и кои го имаа целиот свет гледано, исто како што прави Тејлор сега.

Оливија де Хавиланд: Иконата од 1955 година која носеше Диор до олтарот (1955)

Ѕвездата од „Однесено од виорот“ и двократна добитничка на Оскар се сретна со францускиот новинар Пјер Галанте на Канскиот филмски фестивал во 1953 година, а двајцата се венчаа на 2 април 1955 година, во малото француско село Ивој-ле-Марон.

Филмските љубители можеби се сеќаваат на де Хавиланд во венчаница по мерка од Диор на големото платно во „Ќерката на амбасадорот“ – улога што го зацементираше нејзиното пријателство во реалниот живот со дизајнерот.

Но, за нејзиниот вистински свадбен ден, таа го задржа шик и дискретно во кроено одело од Диор од колекцијата на етикетата за пролет/лето 1955 година. И во сладок пресврт, самиот Кристијан Диор беше таму за да ја види како оди до олтарот.

Бунтовната сина венчаница од Диор на Рита Хејворт (1949)

Оригиналната ѕвезда на „Божица на љубовта“ и Гилда во Холивуд, Рита Хејворт, не беше непозната за насловните страници – особено кога стануваше збор за нејзиниот љубовен живот. Нејзината бурна, скандалозно обоена романса со принцот Али Кан кулминираше со свадба во гламурозниот замок Хоризон на југот на Франција.

Верна на формата, Хејворт се откажа од кралската традиција и се прошета по олтарот во син фустан за чај од Диор со V-изрез и кокетно развлечено здолниште – доказ дека секогаш ги правела работите на свој начин.

Ремек делото на принцезата Сораја од високата мода со 20.000 пердуви (1951)

Зборуваме за бајковита венчаница! Германско-иранската припадниќка на виското општество Сораја Есфандијари-Бахтијари стана принцеза Сораја од Иран кога се омажи за шахот на неверојатна церемонија во Техеран.

Нејзиниот фустан од Диор беше дефиниција за претерана романса, наводно изработен од 37 јарди сребрено ламе и украсен со 20.000 пердуви и 6.000 дијамантски акценти.

Целосниот момент на Тејлор со Диор

Од стариот холивудски гламур до кралската романса, па сè до најголемата поп-ѕвезда на денешницата, венчаницата на Диор трае повеќе од 70 години. А со Џонатан Андерсон на чело, венчаницата на Тејлор Свифт која се уште не сме ја виделе, продолжува традиција што започнала со самиот Кристијан Диор.