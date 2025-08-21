Како ефикасно да ги отстраните дамките од дезодоранс од вашата облека

21/08/2025 19:46

Дамките од дезодоранс можат да бидат фрустрирачки и честопати изгледаат речиси невозможно да се отстранат, но со неколку состојки, можно е ефикасно да се отстранат.

Многу луѓе се обидуваат да ја перат облеката повеќе пати или користат разни хемикалии за белење ако облеката е бела, за да се ослободат од овие дамки. Сепак, често се случува овој метод на чистење само да ја влоши ситуацијата.

Експертите откриваат неколку методи за отстранување на дамки и тврдат дека вашата облека ќе изгледа како кога сте ја купиле повторно.

Мешавина од вода и сок од лимон е ефикасна во отстранувањето на дамките од дезодоранс, а целиот процес е лесен за нанесување. Сè што треба да направите е да нанесете мешавина од вода и сок од лимон во еднакви пропорции на дамката, да ја оставите облеката на сонце еден час, а потоа да ја исплакнете и перете во машина како и обично.

„Природното дејство на сокот од лимон и сончевата светлина го прави овој метод ефикасен за отстранување на дамки од дезодоранс, особено на облека со светла боја“, објаснуваат експертите.

Ако имате жолти дамки од дезодоранс, можете да пробате и мешавина од сода бикарбона и вода. Според тоа, треба да измешате сода бикарбона и вода во сооднос 3:1, да направите паста и да ја нанесете на дамката. Оставете да делува неколку часа, а потоа исперете ја облеката во топла вода.

