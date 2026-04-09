Како Џорџа Мелони се сврте против Трамп

Премиерката на Италија, Џорџа Мелони се дистанцира од американскиот претседател Доналд Трамп во говорот пред парламентот денес, обидувајќи се да ја спаси својата позиција по тешкиот пораз на референдумот минатиот месец. „Западот стои на две нозе: европска и американска. Ако не се движат во иста насока, ризикува парализа“, предупреди Мелони, додавајќи дека таа сè уште „верува дека е потребно да се работи на обезбедување на единството на Западот“, објавува Политико.

Нејзиниот говор дојде откако владата го загуби референдумот за судска реформа, што многумина го протолкуваа како гласање за самата премиерка. Нејзините сојузници го објаснуваат поразот со зголемувањето на цените на енергијата предизвикани од војната во Иран и нејзиното пријателство со Трамп, кој сè повеќе се смета за токсичен дури и од десницата.

Несогласување во Белата куќа

Десничарската премиерка го искористи својот говор јавно да ги истакне своите несогласувања со американскиот лидер за прв пат откако Трамп беше реизбран во 2024 година. „Како што е нормално меѓу сојузниците, мора да бидеме јасни кога не се согласуваме“, им рече Мелони на пратениците.

Потоа таа наведе примери за спротивставувањето на нејзината влада на Белата куќа, од царини, „за кои постојано зборувавме дека се погрешен избор“, до одбрана на „честа на нашите војници во Авганистан, кои беа наречени бескорисни“, до заштита на територијалниот интегритет на Гренланд заедно со европските сојузници.

Италијанската лидерка, исто така, ја опиша војната во Иран како „воена операција со која Италија не се согласи и во која не учествуваше“. „Ова е факт што излезе на виделина во случајот Сигонела“, продолжи таа, осврнувајќи се – за прв пат во јавна изјава – на неодамнешната одлука на Италија да одбие дозвола за слетување на американски воен авион во воздухопловната база Сигонела на Сицилија пред да полета за Блискиот Исток.

Политички и економски притисоци

Изјавите од четврток претставуваат јасна реторичка промена во нејзиниот сојуз со Трамп, кој е длабоко непопуларен во Италија, во споредба со поумерените позиции претходно оваа година. Во тоа време, таа ги опиша царините на Трамп за европските земји што испратија војници во Гренланд како „грешка“, но ја оправда одлуката како „недоразбирање“. Таа, исто така, ја поддржа идејата за доделување на Нобеловата награда за мир на Трамп.

Но, вртоглаво растечките цени на енергијата поврзани со конфликтот на Блискиот Исток се покажуваат како особено политички опасни. Извештајот на италијанската централна банка објавен во петокот ја ревидираше својата прогноза за раст надолу поради „исклучително висока неизвесност“, сугерирајќи дека влијанието на војната во Иран врз италијанскиот пазар на енергија и економијата би можело да доведе до рецесија.

Овие ограничувања ѝ отежнуваат на владата на Џорџа Мелони да најде средства за својот клучен изборен буџет следната година и да обезбеди повеќе пари за гласачите.

Предлог за суспендирање на Пактот за стабилност

Во овој контекст, таа го искористи говорот за да го оживее предлогот што веќе го изнесоа нејзините министри – и го отфрли Комисијата – за привремено суспендирање на Пактот за стабилност и раст доколку конфликтот продолжи.

Во среда, вицепремиерот Матео Салвини рече дека суспендирањето на пактот е „приоритет“ на владата и ги спореди правилата за долг на ЕУ со „лудачка кошула“. Европските претставници, исто така, почнаа да сигнализираат отвореност кон предлогот. Францускиот европски комесар Стефан Сежурне изјави дека блокот нема да исклучи поголема флексибилност во услови на криза.