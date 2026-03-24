Кајли Џенер ја продава „Хајден Хилс“ за 20,3 милиони долари – пред 3 месеци ја стави на пазарот „Тврдината“ за 48 милиони долари

Ѕвездата на ријалити-шоуата и милијардерка Кајли Џенер ја стави својата долгогодишна вила во Калифорнија на продажба за 20,25 милиони долари – речиси 10 години откако ја купи огромната вила за речиси половина од таа цена.

28-годишната Кајли, која моментално е во многу позната врска со Тимоти Шаламе, ја купи пространата вила на Хиден Хилс од 13.200 квадратни метри за 12,05 милиони долари кон крајот на 2016 година, кога имаше само 19 години. Првично служеше како главна резиденција на ѕвездата на екранот многу години.

Сепак, се чини дека Кајли – која е најмладата сестра на Ким Кардашијан, Клое Кардашијан, Кортни Кардашијан и Кендал Џенер – е подготвена за промена, откако ја стави на продажба и својата огромна бетонска вила на Холмби Хилс за уште повисока цена од 48 милиони долари во декември.

Џенер изврши обемни реновирања на нејзиниот почетен дом во Хиден Хилс, кој сега е „дизајниран и за секојдневен живот и за забава од големи размери“, според огласот што го поседува колегата ѕвезда на ријалити шоуата Џош Алтман, од Даглас Елиман.

„Светлата резиденција беше дизајнирана за беспрекорен живот внатре и надвор, со спектакуларен отворен план на подот“, продолжува описот.

Домот нуди доволно простор за семејство со големина на Кардашијан-Џенер, со осум спални соби и осум целосни бањи, вклучувајќи и придружна гостинска спална соба со приватен влез, кујна, простор за седење и двор.

Можеби не е изненадувачки што најважниот дел од тие простори за живеење е главниот апартман, кој е опишан како „вистинско засолниште“, комплетно со сопствено приватно седење, два огромни гардероби, прекрасна бања – со голема камена када – и балкон со поглед на прекрасната околина.

Што се однесува до просторите за забава, имотот е преполн со дневни простории дизајнирани да примат повеќе гости, почнувајќи од огромната кујна на готвачот која има два острови и „се влева во драматична голема соба со ѕидови од исчезнувачки стакла“ што ја отвораат кон живописниот двор.

Исто така, има домашно кино, бар, соба за игри, теретана, соба за масажа и прекрасно декорирана канцеларија со камин.

Домот се наоѓа на парцела од 1,4 хектари на која има блескав базен и спа, огромна тераса, надворешна кујна и просторија за огниште.

Огромни прозорци ја исполнуваат секоја соба со природна светлина во текот на денот, додека огромните дрвја што го обрабуваат дворот помагаат да се обезбеди приватност.

Домот беше една од трите куќи во Хиден Хилс што ги купи Кајли во период од 18 месеци, станувајќи последна од триото што беше додадена во нејзиното портфолио на недвижности во областа.

Таа го купи првиот за 2,7 милиони долари на нежна возраст од 17 години, пред да купи куќа во близина за 6 милиони долари.

Сепак, иако ѕвездата на ријалити-шоуто ги продаде другите две живеалишта во рок од една година откако ги купи, таа го задржа најголемиот од трите, користејќи го како база за себе и своите деца, Сторми и Еир.

Иако не е јасно зошто Кајли – која ги дели своите деца со својот поранешен партнер, раперот Тревис Скот – одлучи да се раздели од имотот, нејзината одлука да го продаде домот несомнено ќе предизвика шпекулации дека таа можеби се подготвува да ги спои домаќинствата со актерот Тимоти Шаламе, со кого е во врска од почетокот на 2023 година.

Всушност, објавувањето на огласот доаѓа токму кога се појавија извештаи за посветеноста на двојката на нивната заедничка иднина, а извор за Us Weekly изјави дека тие се „многу сериозни и посветени еден на друг“.

„Тие не брзаат со брак, но се целосно во согласност и дури разговарале за свршувачка оваа година“, додаде еден инсајдер, тврдејќи дека, иако не брзаат да го прошират своето семејство, тие разговарале за деца.

Сликите од нејзиниот новонајавен имот откриваат дека многу од просторите се чини дека се уредени, додека плакарите се празни, што укажува дека основачот на „Ки бај Кајли Џенер“ веќе некое време не живее во домот.

Сепак, Кајли нема да го напушти населбата Хиден Хилс – каде што живеат и повеќето членови на нејзиното семејство. Таа купи огромна парцела во областа за 15 милиони долари во 2020 година, каде што помина повеќе од пет години градејќи го својот имот од соништата.

Според апликациите за планирање, Кајли го наменила парцелот да служи како локација за огромен имот од 18.000 квадратни метри што ќе ѝ понуди дополнителна приватност и повеќе простор за уживање на нејзиното семејство.

Меѓу карактеристиките на нејзиниот новодизајниран дом беа гаража за 12 автомобили, пансион, спортски терен и канцеларија за обезбедување, како и огромен базен.

Од јуни 2025 година, сликите открија дека работата на проектот е речиси завршена, што укажува дека Кајли можеби се подготвувала да се пресели во својот нов дом со полно работно време.

Во јануари, Кајли ги одведе своите обожаватели на обиколка на речиси завршениот имот, покажувајќи ги различните простори и воодушевувајќи се од некои од додадените дизајнерски детали, вклучувајќи ги камените екстериери и рециклираните дрвени подови.

Еден месец пред тоа, беше споделена обиколка на Инстаграм.

Кајли стави уште еден од своите домови на пазарот – нејзината бетонска мегакуќа од 48 милиони долари во Холмби Хилс, каде што се смета дека живеела додека се завршуваат работите на нејзиниот сопствен имот.

Бетонскиот комплекс има распоред подготвен за Инстаграм со 15.320 квадратни метри простор за живеење, седум спални соби и 9,5 бањи.

„Добредојдовте на врвот на Холмби Хилс. Сместен на Мејплтон Драјв – веројатно најпрестижната локација во Лос Анџелес – ова не е само дом; тоа е модерна тврдина дизајнирана за врвниот барател на приватност“, се вели во огласот.

Непосредно пред да влезат во домот, гостите ги пречекуваат порти високи 3,5 метри кои ја нагласуваат важноста на безбедноста и приватноста.

Дневната соба е комплетна со пријатен камин и простраен поглед на дворот, кој има базен во стилот на одморалиште.

Кујната на готвачот е опремена со мермерен остров и простор за седење, многу простор за шкафови и најсовремени апарати.

Просторната трпезарија е опкружена со целосно бели ѕидови и е на врвот со елегантен лустер.

Една од многуте забавни области има втор шанк и билијард маса, што ја прави совршено место за добредојде на гостите.

Имотот „дизајниран за забава од големи размери и за мирно засолниште“ вклучува пријатно домашно кино, шик бар, кабана покрај базен, голема теретана, соба за игри, надворешно проекциско платно и спортско игралиште.