Јудит Варга не сведочеше, постапката против Петер Маѓар прекината поради недостаток на докази

Поминаа две години откако поранешната министерка за правда Јудит Варга даде интервју за Петер Хајду во март 2024 година „заради правдата и заштитата на нејзиното семејство“. Во интервјуто, Варга зборуваше за тоа како Петер Маѓар шетал низ куќата со нож во рака; ја турнал кон вратата за време на нејзината бременост; ја заклучил во соба и еден од неговите мали синови ја ослободил; се заканил кога ги изгубил добро платените работни места.

Но после ова Јудит Варга не сведочеше, како што пишува „Телекс“, па затоа постапката била прекината поради недостаток на докази. Властите не пронајдоа никакви докази што би го поткрепиле сомневањето за повреда на личната слобода или загрозување на малолетно лице. Јудит Варга може да поднесе жалба против одлуката во рок од 8 дена.

Според податоците собрани од Националното истражно биро на Полицијата за итни случаи, наводното дело е извршено во летните месеци од 2019 година. Утврдено е дека не е поднесен извештај во врска со вонреден инцидент за време на обезбедувањето лична заштита за поранешната министерка за правда Јудит Варга во летото 2019 година.

„Ја испрашавме Јудит Варга како сведок за време на постапката, која, како роднина, го искористи своето право да одбие да сведочи и не сведочеше“, напишаа тие во одлуката од 17 април 2026 година. „Не можеа да се добијат докази што ја поткрепуваат изјавата дадена во интервјуто – според која Јудит Варга била заклучена во соба од Петер Маѓар и можела да излезе само со помош на нејзиниот син – за време на постапката. Јудит Варга не даде изјава за време на постапката, а не беше преземена никаква полициска акција во врска со инцидентот“, рекоа тие.