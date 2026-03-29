ЈО: Ја прифаќаме и поздравуваме реакцијата на ЗНМ и ССНМ

29/03/2026 19:30
Фото: Б. Грданоски

Јавното обвинителство ја прифаќа и ја поздравува реакцијата на ЗНМ и ССНМ, се наведува во соопштението од Јавното обвинителство што МИА го пренесува во интегрална форма.

Обвинителството во целост се залага за почитување на членот 10 од Европската конвенција за човекови права и членот 16 од Уставот, кои ја гарантираат слободата на изразување и на објективно информирање на јавноста.

Обвинителството ги штити човековите права и слободи и со тоа создава услови за нивно непречено остварување.

ССНМ и ЗНМ: Повикот на ОЈО за „воздржаност" може негативно да се протолкува

