Јапонски студент стана ѕвезда бидејќи на церемонијата на дипломирање дошол како Зеленски

Во Јапонија, студент од Универзитетот во Кјото дојде на церемонијата на дипломирање „под маската“ на претседателот на Украина, Володимир Зеленски. За да го комплетира впечатокот, тој пуштал брада неколку месеци.

Овој универзитет е познат по тоа што им дозволува на дипломираните студенти да дојдат на церемонијата на дипломирање облечени како што сакаат. Учениците на тој начин ја продолжуваат традицијата на нестандардна облека.

Според студентот, тој сакал да се облекува како Зеленски поради неговата репутација како „најхрабриот човек“. Имено, тој уште во декември почнал да ја пушта брадата за да личи на украинскиот претседател.

Јапонскиот студент го коментираше и советникот на украинскиот министер за внатрешни работи, Антон Герашченко, кој им се заблагодари на Јапонците за поддршката на неговата земја, додавајќи дека тие се горди на себе во Украина бидејќи Јапонија стои на вистинската страна.

One of the graduates from Kyoto University dressed as Ukrainian president for the graduation ceremony – in a khaki sweatshirt with Ukrainian symbol.

Is there anyone of my Japanese followers who might know his name?

📹: YTV news pic.twitter.com/yfyqWZ8D0I

