„Изведете го на суд“: Вaжен провладин Z-блогер неочекувано го нападна Путин

Провладиниот блогер и информатор Илја Ремесло неочекувано упати остри критики кон Владимир Путин, нарекувајќи го нелегитимен претседател и барајќи да биде изведен пред суд како „воен злосторник и крадец“. Вечерта на 17 март и утрото на 18 март, Ремесло објави серија објави на својот Телеграм канал објаснувајќи го своето разочарување од сегашната руска влада.

Z-блогерот наведе шест главни причини за неговото незадоволство од Путин: војната со Украина, која ја нарече „апсолутен ќор-сокак“ и предизвикува огромна штета на економијата; цензура на интернет и медиуми; неопределено време на Путин на власт; непочитување кон граѓаните; и „луда, гранично морбидна желба за луксуз“. Ремесло беше особено навреден од одговорот на Путин на медиумскиот форум ONF во 2017 година. „Путин ми рече тогаш дека нема да го следиме кинескиот пат – и излажа“, рече тој.

Ремесло истакна дека Путин имал секоја можност да го подобри животот на луѓето во Русија, но „тргнал по крив пат кон збогатување себеси и на своите пријатели од задругата Озеро“. Додаде дека претходно ги сметал истрагите за претерани, но сега, според неговите зборови, „станало невозможно да се скрие“. Блогерот, исто така, забележа дека претходно свесно избегнувал да го критикува Путин, но сега верува дека „нема стабилност“ – земјата редовно е подложена на напади со дронови, а интернет-услугата е ограничена.

Според Ремесло, тој претходно се бореше против „несовршената опозиција“, но „не се согласува со идејата дека нема да има опозиција во земјата“ или со она што „се случува сега“. Тој, исто така, го обвини првиот заменик-шеф на кабинетот на претседателската администрација, Сергеј Кириенко, дека лично наредил сузбивање на опозицијата, како што е организирање протести со фрлање колбаси врз Алексеј Навални на аеродромот. Понатаму, Z-блогерот ги доведува во прашање придобивките за Русите од заземените украински територии. „Која е користа за просечниот руски граѓанин? Сè е целосно уништено. Стекнавме територии оптоварени со милијарди долари „долгови“ за обнова. Колкава е нивната вредност, размислете?“, напиша тој.

Во интервју за медиумот „Агентство“ Ремесло потврди дека соработувал со претседателската администрација и дека имал финансиски врски со неа. Тој тврди дека развил стратегии што „администрацијата едноставно ги извртила и злоупотребила“. Идејата за гонење на Навални за донации (кривична постапка за измама за која политичарот доби деветгодишна затворска казна) била замислена, според Ремесло, за да се добие пристап до сметките на ФБК, а не за да се покрене кривична постапка. „Бев против тоа од самиот почеток, велејќи дека е целосна глупост. Па, не ме послушаа“, изјави блогерот.

Тој нагласи дека нема планови да ја напушти Русија освен ако нема закана за неговото семејство и е подготвен за секаков сценарио, вклучително и судење. „Ако се обидат, нека се обидат. Исто така, имам многу интересни работи да кажам на суд“, рече Ремесло, изразувајќи увереност дека неговите објави ќе му бидат прикажани на Путин.

Адвокатите на Првото одделение забележуваат дека критичките објави на блогерот се внимателно изработени, без никакви директни жалби, но би можеле да бидат основа за означување како странски агент.

Ремесло е 42-годишен блогер кој се нарекува себеси „адвокат“ и „истражител“, стекнувајќи се со озлогласеност долго пред војната поради неговата кампања против Навални. Тој постојано пишуваше осуди на опозициски личности, придонесувајќи, особено, за блокирање на веб-страницата „Паметно гласање“.

Клучна епизода во неговата биографија беше неговата вмешаност во случај на „измама“ поврзана со донации за кампањата на Навални во 2017 година. На 22 февруари 2022 година, Ремесло сведочеше за обвинителството на судењето на политичарот. Самиот блогер тврдеше дека кривичната постапка е покрената врз основа на неговата жалба. Сепак, една од жртвите, пензионерот Михаил Костенко, изјави на суд дека нема поплаки против Навални и дека токму Ремесло ја поднел жалбата во негово име.

Покрај случаите против Навални, Ремесло стоеше зад прогонот на блогерот Антон Носик и публицистот Андреј Пионтковски, кој избега од Русија по претресите. Во 2021 година, сведочењето на Ремесло беше основа за случајот „клевета на ветеран“ против Навални.