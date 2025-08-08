Израелскиот кабинет за безбедност одобри план за заземање на градот Газа, објавија светските агенции, повикувајќи се на соопштение од кабинетот на премиерот Бенјамин Нетанјаху.

Во соопштението се вели дека израелската војска ќе се подготви да ја преземе контролата врз градот Газа.

Одлуката, донесена рано утрово, означува нова ескалација во 22-месечната офанзива на Израел, која започна како одговор на нападот на Хамас на 7 октомври 2023 година.

Војната веќе одзеде животи на десетици илјади Палестинци, уништи голем дел од Појасот Газа и доведе до масовен глад на територијата, на која живеат околу два милиони луѓе.

Пред состанокот на израелскиот кабинет за безбедност што започна синоќа и продолжи во текот на ноќта, Нетанјаху рече дека Израел планира да ја преземе контролата врз целиот Појас Газа и на крајот да ја предаде администрацијата на палестинската енклава на пријателските арапски сили кои се спротивставуваат на Хамас.

Сепак, објавените планови не го остварија тоа, што се чини дека ги одразува резервите на началникот на Генералштабот на израелската армија, кој рече дека тоа ќе ги загрози животите на преостанатите 20-тина преживеани заложници што ги држи Хамас и дополнително ќе ја оптовари израелската војска по речиси две години регионални војни. Многу од семејствата на заложниците се исто така против, плашејќи се дека понатамошната ескалација ќе доведе до смрт на нивните најблиски.

Израелската армија постојано го гранатираше градот Газа и изврши бројни напади таму, враќајќи се одново и одново во различни населби додека борците на Хамас се прегрупираат. Денес, тоа е еден од ретките делови од Појасот Газа што не е претворен во израелска тампон-зона или не е ставен под наредба за евакуација.

Голема израелска копнена операција таму би можела да расели десетици илјади Палестинци и дополнително да го наруши снабдувањето со храна на енклавата. Не е јасно колку луѓе живеат во градот, кој беше најголем во Појасот Газа пред војната. Стотици илјади Палестинци избегаа од градот Газа по наредба за евакуација во првите недели од војната, но многумина се вратија за време на прекинот на огнот претходно оваа година.

Проширувањето на воените операции во Газа би ги загрозило животите на безброј Палестинци и околу 20-те преостанати израелски заложници, а воедно би го изолирало Израел на меѓународно ниво. Израел веќе контролира околу три четвртини од опустошената палестинска територија.

Семејствата на заложниците држени во Појасот Газа стравуваат дека ескалацијата на конфликтот би можела да доведе до смрт на нивните најблиски. Некои од нив протестираа пред зградата каде што кабинетот за безбедност се состануваше во Ерусалим преку ноќ. Поранешни високи израелски безбедносни претставници, исто така, се изјаснија против планот, предупредувајќи дека Израел се заглавува во мочуриште без значајни воени придобивки.