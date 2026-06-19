Израелски тенк погоден во Либан, четворица војници убиени

Израелската армија објави дека четворица нејзини војници се убиени за време на борбите во јужен Либан. Според соопштението на Израелските одбранбени сили (ИДФ), околу 00,20 часот наутро, сомнителен предмет погодил тенк што му припаѓал на 52-от баталјон на бригадата Гивати, кој дејствувал во областа на селото Тебнит во јужен Либан.

Околностите на инцидентот сè уште се истражуваат. Армијата соопшти дека меѓу загинатите е потполковник Дор Гедалија Бен Симхон (32) од Беит ХаШита, командант на 52-от баталјон на 401-та оклопна бригада.

Бен Симхон ја презеде командата со 52-от баталјон на 20 април откако неговиот претходник, потполковник идентификуван од армијата само како потполковник Ј, беше сериозно ранет за време на борбите во јужен Либан.

ИДФ соопшти дека семејствата на сите убиени се известени, но имињата на преостанатите тројца војници сè уште не се објавени.

Потполковникот Бен Симхон имал сопруга и две ќерки. Тој потекнувал од семејство со долга воена традиција. Тој и четворица негови браќа служеле во 401-та бригада, додека друг брат бил член на бригадата Голани. Неговата сопруга служи како борбен офицер во Корпусот за борбено разузнавање и гранична одбрана.

Кибуцот Беит ХаШита, од каде што потекнува Бен Симхон и кој е познат со години по големиот број жители кои служат во израелската армија, во соопштението се вели дека „потполковникот Дор ја презел командата со батаљонот кога било потребно, во еден од најтешките периоди од војната“.