Израелски министер по погибијата на четворица војници: Цел Либан мора да гори

Израелскиот министер за национална безбедност Итамар Бен-Гвир изјави дека „целиот Либан мора да гори“ откако израелската војска објави дека четворица нејзини војници се убиени на југот на земјата. „За секоја солза на израелска мајка, илјада либански мајки мора да плачат“, напиша Бен-Гвир во објава на социјалната мрежа X.

Израелската војска соопшти дека војниците биле убиени откако нивниот тенк бил погоден за време на операција во близина на градот Кфар Тебнит во јужен Либан. Меѓу загинатите бил и 32-годишниот потполковник Дор Гедалија Бен Симхон, командант на 52-от баталјон на 401-та оклопна бригада.

Инцидентот се случи само неколку дена откако американските и иранските претставници потпишаа почетен договор со цел прекин на конфликтот со Иран. Според условите на привремениот договор, двете страни и нивните сојузници треба да ги прекинат сите воени активности, вклучително и во Либан.

„Со сето должно почитување кон Американците, Израел мора јасно да му стави до знаење на целиот свет дека крвта на нашите синови и безбедноста на нашите граѓани не се предмет на преговори. Цел Либан мора да гори“, рече Бен-Гвир.

Министерот претходно предизвика контроверзии. Во мај, тој објави видео во кое им се потсмева на активистите од меѓународната иницијатива Глобална флотила Сумуд, кои се обидуваа да достават хуманитарна помош во Појасот Газа.

Видеото го прикажува Бен-Гвир како ги кара притворените активисти и мавта со големо израелско знаме додека тие клекнуваат со врзани раце. „Добредојдовте во Израел, ние сме господари тука“, вели Бен-Гвир во видеото. Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху во тоа време рече дека третманот на Бен-Гвир кон активистите „не е во согласност со израелските вредности и норми“.