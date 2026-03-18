Израел убива ирански лидери, еден по еден. Откриено е како го прави тоа

Техеран – Атентатите на двајца високи ирански функционери означуваат пресвртница во жестоката кампања за соборување на владата во Техеран. Израел систематски го таргетира раководството на Иран и пониските членови на режимот за да ја наруши нивната команда и контрола, објавува „Волстрит џурнал“.

Али Лариџани, највисокиот ирански безбедносен службеник, минатиот петок со сигурност се движеше меѓу поддржувачите на режимот во центарот на Техеран, што беше негово прво јавно појавување откако стана истакната цел во војната. „Храбри луѓе. Храбри функционери. Храбри лидери. Таа комбинација не може да се победи“, напиша тој подоцна на социјалната мрежа X. Четири дена подоцна тој беше мртов. Израелското разузнавање го лоцираше рано наутро во вторник на состанок со други функционери во скривалиште на периферијата на Техеран и го уби во ракетен напад.

Истата ноќ, Израел доби дојава од обичните Иранци дека Голамреза Солејмани, водачот на моќната милиција Басиџ, се крие со своите заменици во шатор во пошумена област на Техеран. Откако Израел повеќе од две недели ги уништуваше штабот и командните места на Басиџ, принудувајќи ги неговите членови да се соберат на отворено, ова беше наградата на која се надеваа. Солејмани исто така беше погоден и убиен.

Цел да се поттикнат Иранците да го соборат режимот

Израелските и американските лидери од самиот почеток изјавија дека војната со Иран ќе создаде услови Иранците да го соборат сопствениот режим. Убиствата од вторникот се клучни точки во таа кампања, овозможени со зголемената штета од воздушните напади и растечките разузнавачки информации за потенцијалните цели. Со илјадници убиени членови на режимот – од врвни лидери до обични борци на терен – наводно почнува да се шири чувство на неред во Иран. Безбедносните сили се под притисок и се во бегство, додека им се закануваат на демонстрантите да се држат подалеку од улиците и насочуваат напади врз САД, Израел и арапските соседи низ Персискиот Залив.

Деталните списоци на цели и извештаи за воена штета добиени од „Волстрит џурнал“ прикажуваат слика за масовен напор за уривање на режимот. Документите покажуваат дека напорот започнал во раните денови на војната и постојано се зголемува. Израел ги брка безбедносните сили од нивното седиште до местата за собирање, а потоа и до скривалиштата под мостовите, обидувајќи се да ги попречи нивните операции и да им покаже на Иранците дека репресивниот апарат се елиминира.

Илјадници напади врз режимски цели

Израел тврди дека досега фрлил 10.000 куршуми муниција врз илјадници различни цели, вклучувајќи повеќе од 2.200 цели поврзани со Корпусот на Исламската револуционерна гарда, Басиџ и други внатрешни безбедносни сили. Се верува дека илјадници нивни членови се убиени или ранети. Напредната технологија што ја користи Израел и пенетрацијата на неговите агенти во иранското општество се комбинираат за да создадат најголема закана досега за вкоренетиот режим.

Сепак, децениите воено искуство покажуваат дека е тешко, ако не и невозможно, да се собори влада само преку воздушни напади. Ако иранскиот режим преживее, може да излезе охрабрен и поопасен. „Тоа ќе биде јасна победа за режимот, со предвидливи и непредвидени последици“, рече Фарзин Надими, виш соработник во Вашингтонскиот институт, американски тинк-тенк фокусиран на Иран.

Израел ја започна војната со удар во срцето на режимот, убивајќи го врховниот лидер Али Хамнеи во неговиот комплекс со првиот удар. Соработувајќи со Соединетите Американски Држави, брзо ги уништи повеќето лансери на ракети на Иран и ги онеспособи неговите воздушни одбрани. После тоа, тие ги поделија одговорностите: Соединетите Американски Држави се фокусираа на воената и индустриската моќ на Иран, додека Израел се фокусираше на структурите за внатрешна контрола. Веќе на вториот ден од војната, израелските воени авиони систематски ги таргетираа штабовите и командните центри поврзани со домашните безбедносни гранки на Револуционерната гарда, милицијата Басиџ и специјалните полициски сили. Сите локации идентификувани од израелската разузнавачка служба како засолниште на персоналот на режимот беа цел.

Потоа целите се проширија. Израелската разузнавачка служба дозна дека Иран има резервен план за своите безбедносни сили во случај нивните објекти да бидат уништени – собирање во локалните спортски комплекси. Израел ги гледаше овие објекти како се полнат, а потоа ги нападна пред крајот на првата недела. Овие напади, според проценките за воена штета што ги виде Журнал, беа меѓу најсмртоносните во војната. Во нив беа убиени стотици припадници на безбедносните и воените служби, огромното мнозинство на стадионот Азади, голем фудбалски комплекс.

Психолошка војна

Нападите го нарушија моралот на обичните членови, а некои безбедносни сили почнаа да спијат во своите возила, џамии или други спортски објекти, според израелската проценка. Во меѓувреме, израелските разузнавачки службеници почнаа да контактираат со поединечни команданти по телефон, заканувајќи им се на нив и на нивните семејства ако не се повлечат во случај на востание. „Џурнал“ ја доби содржината на еден таков повик помеѓу висок ирански полициски командант и агент на Мосад. „Ме слушате ли?“, се слуша агент на Мосад кој зборува на фарси.

„Знаеме сè за вас. Вие сте на нашата црна листа и ги имаме сите ваши информации.“ „Добро“, одговори командантот. „Ве повикувам однапред да ве предупредам дека треба да застанете покрај вашиот народ“, рече агентот. „Ако не го сторите тоа, вашата судбина ќе биде иста како и на вашиот водач. Ме слушнавте ли?“ „Брате, се колнам во Куранот, не сум ваш непријател“, рече командантот. „Јас сум завршен човек во секој случај. Ве молам, само дојдете и помогнете ни.“

Контролни пунктови погодени

На терен, Израел ги таргетираше полициските магацини, уништувајќи компјутерска опрема, возила и полициска опрема, според списоците на цели што ги виде „Џурнал“. Друга цел беа мотоциклистичките единици, клучни во задушувањето на протестите. Во еден момент, Израел нападна околу 34 различни локации поврзани со внатрешните безбедносни сили во покраината Илам, област во западен Иран со големо курдско население.

Минатата недела, додека израелските власти се прашуваа дали режимот може да биде соборен само со воздушна сила, војската ги прошири своите цели. Израелските воздухопловни сили почнаа да користат флоти на беспилотни летала за следење на Техеран и други области, префрлајќи го својот фокус од командните центри на поединечни контролни пунктови и барикади во Басиџ. Беспилотните летала погодија десетици цели, убивајќи од два до четири припадници на безбедносните сили одеднаш.

Нападите во многу случаи беа поттикнати од дојави од обични Иранци, изјавија израелски безбедносни претставници. Најмалку три контролни пунктови беа цел на напади во четврток, а уште неколку беа погодени во текот на викендот, вклучително и на плоштадите Енгелаб и Азади во Техеран.

Хаос на улиците

Успехот на израелската кампања е тешко да се процени независно. Иран го исклучи интернетот и строго ги контролира информациите, а луѓето што споделуваат снимки од штетата се апсат. Израел вели дека воздушната војна ја нарушува командата и контролата и го нарушува моралот на безбедносните сили. Иранците велат дека виделе безбедносни сили како брзаат кон безбедноста додека израелските авиони и беспилотни летала ги гонат, преземајќи училишта, спортски објекти и цивилни згради. Лекар во Техеран рече дека полицијата во богатиот округ Ванак го преместила својот контролен пункт под надвозник за да избегне напад. Други жители велат дека многу безбедносни сили се кријат во станбени згради, што ги наведува соседите да се иселат од страв од напад.

Истрагите за кривични дела како што се кражбите се заглавени бидејќи полициските сили се нападнати. Еден жител на Техеран рече дека негов пријател не можел да си го врати автомобилот откако бил украден бидејќи немало никој во полициската станица да го врати. Друг рече дека полицијата нему и на другите дуќанџии им рекла да затворат пред мрак бидејќи не можат да ја гарантираат својата безбедност. И покрај нивниот намален авторитет, иранските безбедносни сили продолжуваат да патролираат по улиците и да го држат несогласувањето под контрола со закани.

Многу Иранци велат дека би било самоубиствено да се бунтуваат сега и се плашат дека Израел и САД ќе го остават режимот недопрен, но уште погневни. Израелската безбедносна елита верува дека пропаднатата економија и народниот гнев го поставија режимот на пат кон неизбежен колапс, или за време на војната или подоцна. Сепак, ова е на крајот работа што Израел и САД му ја оставаат на иранскиот народ. „Тие го гледаат системот како се урива пред нивните очи“, рече Надими. „Но, ќе бидат потребни уште многу напади за да се сврти бранот“.