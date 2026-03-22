Израел преминува на онлајн настава поради војната

22/03/2026 09:02

Израелското Министерство за образование соопшти дека се прекинува наставата во училиштата во државата денеска и утре по синоќешните ирански напади врз градовите Димона и Арад.

Министерот за образование, Јоав Киш, изјави дека наставата во сите образовни институции, вклучително и специјалното образование, се откажува во консултација со Командата за цивилна заштита.

 

„Наставата ќе се организира исклучиво од далечина низ целата земја, вклучително и областите каде што претходно имаше ублажени мерки“, додаде израелскиот министер.

Како што изјави тој, нови проценки на ситуацијата се очекуваат до вторник, кога ќе бидат донесени дополнителни одлуки.

Иран синоќа нападна две населби во близина на главниот нуклеарен истражувачки центар на Израел, Арад и Димона, при што беа повредени повеќе од 100 лица, од кои 11 потешко, неколку часа откако беше погоден и главниот ирански објект за збогатување ураниум во Натанз.

Масовни антивладини протести во Прага
Светската економија во немилост на војната: Што ќе поскапи?
Трамп се закани со напад на електрани ако не се отвори нафтениот пат
Трамп за смртта на Роберт Милер: „Мило ми е што е мртов“
Огромен протест во Прага против владата на Бабиш. Се собраа 250.000 луѓе
Роберт Милер, специјалниот советник кој ги истражуваше врските на Трамп со Русија, почина на 81 година
Зошто Трамп му дозволи на Иран да продава нафта во исто време додека го напаѓа?
„Вашингтон пост“: Руската тајна служба планирала лажен атентат на Орбан за да му го крене рејтингот

