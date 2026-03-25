Израел напаѓа медицински лица во Либан – убиени над четириесетина

25/03/2026 14:16

Насилството продолжува да зема голем данок во Либан, каде што 42 болничари се наводно убиени од почетокот на март поради ескалацијата на израелските напади.

Во најновиот инцидент, двајца болничари ги загубија животите кога нивниот мотоцикл беше удрен додека беа на должност.

Тие беа во униформа и возеа јасно обележано возило опремено со предупредувачки светла, според Министерството за здравство.

Израелската војска продолжува да го напаѓа Либан во услови на војната на САД и Израел против Иран, при што загинаа повеќе од 1.000 луѓе, според либанското Министерство за здравство минатата недела.

Медицинските тимови поврзани со Хезболах и движењето Амал се меѓу погодените, а властите велат дека спасувачките екипи се повеќе се изложени на оган.

Израелската војска соопшти дека го разгледува инцидентот, додека тврди дека Хезболах користел амбулантни возила и медицински установи за воени цели.

Сепак, либанските власти го обвинуваат Израел за намерно таргетирање на спасувачките операции, нарекувајќи го тоа кршење на меѓународното право.

