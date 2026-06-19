Израел и Хезболах договорија примирје

Израел и Хезболах се согласија на прекин на огнот, а примирјето стапи во сила во 16 часот по локално време (15 часот по средноевропско време).

Примирјето го договорија преговарачите на САД и Катар, со помош од Иран.

Договорот за прекин на огнот уследи по новиот бран насилства во јужниот дел на Либан.

Либанската Национална новинска агенција (ННА) јави дека во израелските воздушни напади загинале најмалку 18 луѓе, а повеќе од 30 се повредени.

Додека четворица израелски војници загинаа при операција во јужен Либан.