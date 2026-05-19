Израел доби поени од речиси цела Европа на Евровизија, Хрватска ѝ даде нула

Виена – Израел заврши на второто место на годинешната 70. Евровизија со вкупно 343 поени, од кои 220 беа од публиката и 123 од стручните жирија. Иако песната очигледно беше добро прифатена од публиката во повеќето земји, интересно е што само три земји му дадоа на Израел нула поени од публиката, вклучувајќи ја и Хрватска.

Покрај Хрватска, Австралија и Литванија не му дадоа на израелскиот претставник ниту еден поен во телевоутингот. Сите други земји доделија барем еден поен, а многумина дадоа многу високи оценки.

Кој му даде најмногу поени на Израел?

Израел доби најголема поддршка од Азербејџан, Португалија и Швајцарија, чија публика додели максимални 12 поени. Германија, Франција и Финска исто така дадоа по 12 поени.

Десет поени му доделија на Израел публиката од Грузија, Албанија и Обединетото Кралство, додека осум поени дојдоа од Белгија, Молдавија, Кипар и Италија.

Меѓу земјите што доделија седум поени беа Ерменија, Малта, Шведска и Австрија, а шест поени доделија Романија и гласовите на публиката од категоријата „остаток од светот“.

Израел доби по пет поени од Грција, Украина, Чешка, Бугарија и Норвешка, додека Латвија, Црна Гора и Србија доделија четири поени.

Сан Марино даде три поени, Данска и Полска по два поени, а Естонија и Луксембург по еден поен.

Хрватска меѓу ретките што не доделија никакви поени

Фактот што хрватските гледачи не му доделија на Израел никакви поени привлече особено внимание од домашната публика. Така, Хрватска се најде во многу мал круг земји чија публика воопшто не го поддржа настапот на Израел во телегласањето.

Нашето жири му додели на Израел пет поени, додека и израелската публика и израелското жири му дадоа на Андромеда нула.

Бојкот заради учеството на Израел

Ирска, Шпанија, Холандија, Словенија и Исланд одбија да учествуваат откако ЕБУ ги промени правилата за повеќекратно гласање и промоција на песни спонзорирана од државата, но не го спречија учеството на израелскиот радиодифузер Кан. Во декември, Немо, швајцарскиот пејач кој го освои натпреварот за песна на Евровизија во 2024 година, изјави дека го враќа својот трофеј во знак на протест поради присуството на Израел во Виена.

Демонстранти, исто така, маршираа низ Виена во саботата протестирајќи во знак на протест против вклучувањето на Израел во натпреварот, скандирајќи „бојкотирајте го Израел, бојкотирајте ја Евровизија“ и „без сцена за геноцид“.

Подоцна во саботата навечер, во посебен протест против учеството на Израел беа уапсени 14 лица, потврди виенската полиција. Полицијата соопшти дека лицата биле уапсени затоа што не сакале да ги отстранат маските што го криеле нивниот идентитет.

Во многу поларизираните претходни две изданија на Евровизија, Израел имаше силен настап во јавното гласање, завршувајќи втор во 2025 година. Радиодифузерите од други земји изразија загриженост за силната промоција на изведувачите од страна на израелската влада преку своите канали на социјалните медиуми, што доведе до промена на правилата за гласање за Виена.

Оваа година, на фановите им беше дозволено да дадат десет индивидуални гласови, што е намалување од 20 во претходните години. Дозволено беше да се гласа за истиот изведувач десет пати, но гласањето за изведувачот од земјата од која фановите се јавуваат не беше дозволено.

Европската радиодифузна унија, која ја организира Евровизија, постојано нагласува дека натпреварот за песна не е политички и дека секој член-радиодифузер кој ги следи правилата на ЕБУ има право да учествува.