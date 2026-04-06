Истражувања: Вишокот килограми може „да се отпешачат“, до одреден степен

Лос Анџелес – Одењето е веројатно најпристапниот облик на вежбање што го имаме, а сè поголем број истражувања покажуваат дека тоа е добро за здравјето на срцето, крвниот притисок, менталното здравје и друго. Одењето трипати неделно речиси го преполовува ризикот од болки во грбот, според новите истражувања. А пак, правењето 10.000 чекори дневно ја намалува опасноста од срцеви заболувања, објавува „Сајенс фокус“ (Science Focus).

Тоа значи, може „да ги отпешачите“ вишокот килограми – до одреден степен… Кога станува збор за согорување калории и губење тежина, воопшто, истражувањата постојано покажуваат дека одењето е помалку ефикасно од поинтензивните начини на вежбање, како што се трчањето или кревањето тегови. Количината на калории што можете да ги согорите зависи од голем број фактори, но во просек, лице согорува околу 250 калории за време на еден час одење со умерено, ненапорно темпо, пишува „Журналот за нутритивност“ (Journal of Nutrition).

Сепак, ако одењето е вашата единствена физичка активност, веројатно нема да направи голема разлика на вагата.

Но, истражувањата покажуваат дека може да ги подобри ефектите од диетата со намалени калории. Наводите говорат дека луѓето со прекумерна тежина кои пешачеле 2,5 часа неделно додека биле на диета, изгубиле повеќе тежина и телесни масти од оние кои само држеле диета.

Најбитно, во таа смисла е изоденото растојание – одете повеќе и така ќе согорите повеќе калории. Според списанието „Обесити“ (Obesity), меѓу луѓето на долгорочни програми за слабеење, оние кои изгубиле повеќе од 10 отсто од нивната почетна телесна тежина правеле околу 10.000 чекори дневно по 6, 12 и 18 месеци. Со други зборови, треба да бидете доследни.

Потоа следи темпото. Има голема разлика меѓу лежерна прошетка и намерно брзо одење. Стручњаците за вежбање го класифицираат бавното одење како лесна активност, но како што го зголемувате интензитетот, тоа станува умерена активност, што е подобро за срцето, белите дробови и мускулите.

Обично, се препорачува темпо од околу пет километри на час како умерено одење.

Сè што можете да направите за да го направите одењето попредизвикувачко, исто така, ќе го зголеми бројот согорени калории. На пример, со замавнување или активно движење на рацете. Истото важи и за одење по нерамен терен или спроти ветерот.

Одењето по стрмнини може значително да го зголеми согорувањето на калориите со зголемување на срцевиот ритам и активирање на мускулите на нозете. Напи во „Журналот за биомеханика“ (Journal of Biomechanics) посочува дека наклон од 5 отсто и ги зголемува метаболичките трошења за одење за 17 насто, додека наклон од 10 отсто го зголемува тој трошок за 32 отсто. На крајот, ставете го ранецот на грб. Неодамнешниот фитнес тренд познат како „трчање“ вклучува одење или трчање со тежина (елек или ранец) за да го направи секој чекор попредизвикувачки.

Малку истражувања се спроведени за прецизно квантифицирање на овие ефекти, но поддржувачите тврдат дека може да се согорат и 200 или повеќе дополнителни калории на час. Дополнително, пешачењето е клучен дел од основната воена обука.