Истекува рокот што му дава на Трамп 60 дена да започне војна без одобрение од Конгресот

Закон од времето на Виетнамската војна што ги ограничува воените дејствија на претседателот на 60 дена, по што тој мора да побара одобрение од Конгресот за продолжување на непријателствата, истекува денес. Според Законот за воени овластувања од 1973 година, претседателите имаат 60 дена да започнат војна како одговор на непосредна закана или напад врз Соединетите Американски Држави без одобрение од Конгресот.

Соединетите Американски Држави и Израел го нападнаа Иран на 28 февруари, а претседателот Доналд Трамп официјално го извести Конгресот 48 часа подоцна, што предизвика рок што истекува на 1 мај.

Американскиот секретар за војна, Пит Хегсет, во сведочењето пред Сенатот во четврток изјави дека двонеделното примирје го поместило рокот, а мерката од 1973 година му дава на претседателот 30-дневно продолжување за да се осигури дека трупите се безбедни за време на повлекувањето, објави CNN.

Крвкаво примирје

Некои демократи во Конгресот предупредуваат дека рокот од 60 дена никогаш не требало да се спроведе бидејќи немало непосредна закана од Иран, додадоа американските медиуми.

Неименуван американски функционер за Ројтерс изјави дека двонеделното примирје, кое започна на почетокот на април, е со цел да се исполни претстојниот рок. „Непријателствата што започнаа во сабота, 28 февруари, се сметаат за завршени“, рече функционерот, објаснувајќи го ставот на администрацијата на Трамп. Тој додаде дека немало размена на оган меѓу американските сили и Иран откако започна кревкото примирје пред повеќе од три недели.

Аналитичарите и конгресните претставници претходно изјавија дека очекуваат Трамп да го извести телото за 30-дневно продолжување или едноставно да го игнорира рокот, тврдејќи дека примирјето го завршило конфликтот.