Иранските напади ја открија големата ранливост на земјите од Заливот. Тие се лути на Американците

На социјалните мрежи Дубаи со години изгледаше како место каде што не постојат војни и кризи – град на луксуз, ниски даноци и бескрајни деловни можности.

Инстаграм и Тик Ток го претворија во симбол на гламурозниот живот: јахти, облакодери, луксузни хотели и деловни можности без данок. Инфлуенсерите, инвеститорите и дигиталните номади го промовираа како модерен рај каде што може да се живее гламурозно и безбедно, далеку од геополитичките триења што го оптоваруваат остатокот од светот.

Поминаа многу проектили

Но, кога проектилите почнаа да експлодираат над неговите облакодери кон крајот на февруари и почетокот на март 2026 година, дигиталната слика на совршениот град се судри со бруталната реалност на Блискиот Исток. Ракетите и беспилотните летала лансирани од Иран потсетија дека дури и најбогатата метропола во Заливот не е надвор од дофатот на регионалниот конфликт.

Според Министерството за одбрана на Емиратите, Иран истрелал вкупно 189 балистички ракети и 941 беспилотно летало кон ОАЕ, од кои огромно мнозинство биле пресретнати, но 71 беспилотно летало сепак паднало на тлото на земјата.

Урнатините оштетија згради во Дубаи, вклучувајќи ги областите на Палмските Острови и хотелот Бурџ Ал Араб, а избувна пожар во индустрискиот комплекс Руваис во Абу Даби, дом на најголемата рафинерија за нафта во земјата.

Ова ја принуди националната нафтена компанија привремено да го затвори капацитетот со капацитет од 922.000 барели дневно. Нападите предизвикаа три смртни случаи и 94 повредени, меѓу луѓе од 18 различни националности, главно странски работници.

Емирати како примарна цел

ОАЕ, според анализите, беа примарна цел на Иран во Заливот, што е донекаде парадоксално со оглед на тоа што билатералната трговија меѓу двете земји ќе достигне 28 милијарди долари во 2024 година, што ќе ги направи ОАЕ вториот најголем трговски партнер на Иран по Кина, додека ОАЕ е дом на околу половина милион ирански граѓани.

Иран го наведе деценискиот стратегиски сојуз на Абу Даби со Вашингтон – ОАЕ беа именувани за „клучен одбранбен партнер“ на САД минатата година – како и Абрахамскиот договор од 2020 година со кој се нормализираа односите меѓу ОАЕ и Израел како оправдување за нападите. За Техеран, кој го смета Израел за свој главен регионален противник, таквото зближување е доволна причина ОАЕ да се третира како дел од спротивставениот геополитички блок.

Нападите врз Обединетите Арапски Емирати не се изолиран инцидент, туку дел од поширок конфликт што се прошири на целиот Залив за само една недела. Иранските напади ги погодија и меѓународните аеродроми во Дубаи, Абу Даби и Кувајт, принудувајќи ги авиокомпаниите да ги приземјуваат летовите низ Блискиот Исток, додека картите на летови покажаа речиси празен воздушен простор над Иран, Ирак, Кувајт, Израел и Бахреин.

Али Бакир, одбранбен аналитичар и професор на Универзитетот во Катар, го опиша стратешкиот проблем: „Конфликтот покажа структурна ранливост. И покрај децениските големи одбранбени инвестиции, земјите од Заливот остануваат многу изложени на ракетни и беспилотни летала. Системите за противвоздушна одбрана можат да пресретнат, но не во големи размери или по ниска цена.

Незадоволство од Американците

За земјите од Персискиот залив, конфликтот создава исклучително сложен политички проблем. Од една страна, тие зависат од американската воена заштита за нивната безбедност, а од друга страна, тие поминаа години на управување со односите со Иран за да ја заштитат својата енергетска инфраструктура и економски модел.

Рајан Бол, висок аналитичар на Блискиот Исток во RANE Network, предупреди дека „ако продолжат иранските напади, може да се очекува дека арапските земји од Персискиот залив на крајот ќе се вклучат во контранапади“.

Тензии постојат и во рамките на сојузот со самиот Вашингтон. Дипломатски извори тврдат дека некои земји од Персискиот залив веруваат дека САД не ги предупредиле доволно за можните последици од напад врз Иран.

Мина Ал-Ораиби, уредник на емиратскиот весник The National, ја опиша брзата промена на расположението на јавноста: „Утрото кога започна војната, разговаравте со луѓе кои беа навистина вознемирени што Израел и САД одат со воената опција… но многу брзо, кога Иран почна да ги удира ОАЕ и другите земји, гневот и чувството на неправда се свртеа кон Америка“.

Покрај безбедносната димензија, конфликтот има и тешки економски последици за земјата чиј целосен економски модел се заснова на перцепцијата за стабилност и безбедност.

Загриженоста најмногу ја истакна Халиф Ал Хабтура, еден од најбогатите бизнисмени во Дубаи и основач на конгломерат кој е еден од архитектите на модерниот Дубаи. Во отвореното писмо до Трамп на платформата X на 5 март 2026 година, Ал Хабтур постави директно прашање: „Кој ви даде овластување да го вовлечете нашиот регион во војна со Иран? Кој ви даде дозвола да го претворите нашиот регион во бојно поле?“

„Нашите економии, нашата безбедност и стабилноста на нашите народи не се арени за конфронтации меѓу големите сили. Ние сме поборници за стабилност и мир и не избравме да бидеме дел од оваа конфронтација. А сепак, ја плаќаме цената на ескалацијата што не ја создадовме“, нагласи тој.

Инфлуенсерите сè уште пукаат снимаат

Додека политичарите се занимаваат со стратегија, дипломатија и воени одговори, социјалните медиуми нудат сосема поинаква перспектива. Инфлуенсерите кои со години го промовираат Дубаи како совршена дестинација, сега објавуваат снимки од пресретнување ракети над облакодерите или се обидуваат да ги убедат следбениците дека животот во градот продолжува да функционира нормално.

За многумина од нив ситуацијата беше непријатно отрезнување. Градот кој на Инстаграм изгледаше како изолиран остров на луксуз, одеднаш се најде во центарот на една од најопасните регионални кризи од Заливската војна.

Контрастот помеѓу дигиталниот гламур и геополитичката реалност никогаш не бил поостар. Дубаи со години е претставен како безбедно засолниште за капитал и луксуз, место каде глобалните елити можат да живеат надвор од политичките турбуленции.

Ракетите што го погодија Бурџ Ал Араб и ги запалија пристаништата покажаа нешто друго: во светот на судири на големите сили и длабоки регионални ривалства, дури и најблескавите градови не можат да избегаат од геополитиката.