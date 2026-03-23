Ирански ракети потенцијална закана за европските престолнини

23/03/2026 08:31

Иран поседува балистичко оружје со кое може да ги загрози Рим и Лондон, пишуваат европските весници, посочувајќи дека американските и израелските напади не ги неутрализирале ракетните капацитети на Техеран.

Италијанскиот весник „Ла Република“ наведува дека за евентуален напад врз европски цели, лансирните позиции би требало да се наоѓаат во северниот дел на Иран. Притоа се истакнува дека европските земји во моментов немаат оперативен систем за одбрана од таков вид закани.

„Нашата безбедност во голема мера зависи од американските сателити, радари и поморски капацитети, што претставува слабост на европската одбрана“, посочува весникот.

Слични оценки објавува и британски „Телеграф“, според кој неодамнешните напади врз британска база во Индискиот Океан користена од американското воено воздухопловство, покажале дека во опсегот на иранскиот ракетен дострел би можел да влезе и Лондон.

Иран претходно соопшти дека лансирал две балистички ракети кон базата Диего Гарсија. Со оглед на оддалеченоста на архипелагот Чагос од над пет километри од Техеран, воени аналитичари посочуваат дека Иран располага со оружје со дострел поголем од нивните проценки.

