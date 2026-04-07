Иранската војска ги отфрла „арогантната реторика“ и заканите на Трамп

Техеран ги отфрли заканите на американскиот претседател Доналд Трамп против иранската инфраструктура како „заблудни“.

Воен портпарол на Централниот штаб на Хатам ал-Анбија, кој ја презема командата за време на војна, изјави дека заканите на Трамп вчера нема да „компензираат за срамот на Америка“.

„Грубата, арогантна реторика и неоснованите закани на заблудениот американски претседател нема да компензираат за срамот и понижувањето на Америка во регионот на Западна Азија“, рече портпаролот во соопштението објавено од државните медиуми.

Трамп претходно вчера изјави дека САД би можеле да ги уништат сите мостови и електрани на Иран во рок од четири часа ако Техеран не го почитува неговиот ултиматум за повторно отворање на Ормуската Теснина.

Американскиот претседател постојано издава и одложува рок за Техеран да ја укине блокадата на Ормутската Теснина, предупредувајќи дека во спротивно Иран ќе се соочи со напади врз енергетските објекти и другата цивилна инфраструктура.