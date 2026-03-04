Иранска ракета погоди голема американска база во Катар

Катар – Балистичка ракета лансирана од Иран ја погоди базата Ал-Удеид во Катар, најголемата американска воена база на Блискиот Исток, соопшти катарското Министерство за одбрана.

Министерството во соопштение наведе дека земјата била цел на две балистички ракети лансирани од Иран.

„Системите за воздушна одбрана успешно пресретнаа една од ракетите, додека втората ракета ја погоди катарската база Ал-Удеид без да предизвика жртви“, се вели во соопштението.

Министерството не даде информации за точното место на ударот на ракетата или за можната штета.

Ал-Удеид, која исто така ја користат катарските и британските сили, се наоѓа во предградието на Доха.

Иран веќе ја нападна базата минатата година во знак на одмазда за американското бомбардирање на иранските нуклеарни постројки. Иранската војска исто така соопшти дека извршила напади врз базата како одмазда за заедничките американско-израелски напади низ Иран во саботата.

Ал-Удеид е една од најважните американски бази на Блискиот Исток. Според извештаите, таму вообичаено се стационирани околу 10.000 војници и цивилен персонал. Базата служи и како команден центар за американските воени операции во регионот.

Штабот на американската регионална команда за Блискиот Исток (CENTCOM) се наоѓа во Тампа, Флорида.