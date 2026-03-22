Иран се закани дека ќе ја уништи енергетската инфраструктура на Блискиот Исток

Во објава на X, претседателот на иранскиот парламент, Мохамед Бакер Калибаф, предупреди дека критичната инфраструктура и енергетските објекти на Блискиот Исток би можеле да бидат „неповратно уништени“ доколку бидат нападнати иранските електрани. Тој напиша:

Веднаш откако електраните и инфраструктурата во нашата земја ќе бидат цел на напади, критичната инфраструктура, енергетската инфраструктура и нафтените објекти низ целиот регион ќе се сметаат за легитимни цели и ќе бидат уништени на неповратен начин, а цената на нафтата ќе остане висока долго време.

Коментарите доаѓаат откако Доналд Трамп му даде на Иран 48 часа да го отвори Ормускиот теснец за бродови или ќе се соочи со уништување на неговата енергетска инфраструктура.

Во саботата навечер, американскиот претседател напиша на Truth Social дека САД ќе ги „удрат и ќе ги уништат“ иранските електрани – „почнувајќи прво од најголемата“ – ако Техеран не го отвори целосно теснецот во рок од 48 часа, или 23:44 часот по Гринич во понеделник според времето на неговата објава.

Ирански функционер изјави дека со соодветни безбедносни мерки, Ормускиот теснец е отворен за сите бродови освен за бродовите на „непријателските“ земји, според иранската новинска агенција Мехр.

Претставникот на Иран во Меѓународната поморска организација на ОН, Али Мусави, беше цитиран дека изјавил дека американско-израелската „агресија“ е „коренот“ на клучниот нафтен премин што останува ефикасно затворен.

„Дипломатијата останува приоритет на Иран, меѓутоа, целосното прекинување на агресијата и меѓусебната доверба се поважни“, рече Мусави.

Иран им дозволи на некои пријателски земји, вклучувајќи ги Кина, Индија, Пакистан, да обезбедат безбеден премин на своите бродови низ теснецот, но ефикасно го затвори за други со напаѓање бродови и наводно поставување мини во водниот пат, предизвикувајќи голема криза на глобалните енергетски пазари. Иран ги наведе своите непријатели како САД, Израел и нивните сојузници.

Според извештаите, САД разгледуваат планови за окупирање или блокада на стратешки важниот остров Харг во Иран за да извршат притисок врз Техеран да го отвори виталниот воден пат, што би означило огромна ескалација во американско-израелската војна против Иран.