Иран предага воспоставување механизми за колективна безбедност на Блискиот Исток без учество на САД

26/04/2026 16:52

Иранскиот министер за надворешни работи, Абас Арагчи, повика на воспоставување механизми за колективна безбедност на Блискиот Исток без учество на САД. Тој ја даде изјавата за време на состанокот со оманскиот султан Хајтам бин Тарик Ал Саид во Мускат, главниот град на Оман.

– Искуството од 40-дневната војна против Иран покажа дека американското воено присуство во регионот создава само нестабилност и поделби, наведува Арагчи во изјзвата објавена на неговиот Телеграм канал.

Според него, сите земји во регионот треба да имаат конструктивен и одговорен пристап кон формирањето на сопствени колективни безбедносни механизми, ослободени од мешање на САД.

