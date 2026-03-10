Иран почнува да поставува мини во Ормускиот Tеснец, велат извори

10/03/2026 21:27
Танкери покрај брегот на Фуџаира, емират од ОАЕ (Фото: Ројтерс)

 

Иран почна да поставува мини во Ормускиот Tеснец, најважниот енергетски премин во светот, кој пренесува околу една петтина од целата сурова нафта, според две лица запознаени со извештаите на американските разузнавачки служби за ова прашање, објави Си-Ен-Ен.

Поставувањето мини сè уште не е обемно, со оглед на тоа што само неколку десетици се поставени во последните денови, велат изворите. Но, Иран сè уште задржува над 80% до 90% од своите мали чамци и поставувачи на мини, рече еден од изворите, така што неговите сили би можеле изводливо да постават стотици мини во водниот пат.

Корпусот на Исламската револуционерна гарда на Иран, кој сега ефикасно го контролира теснецот заедно со традиционалната иранска морнарица, има капацитет да распореди „ракавица“ од расфрлани пловила за поставување мини, чамци натоварени со експлозив и ракетни батерии на брегот, објави Си-Ен-Ен.

Револуционерната гарда претходно предупреди дека секој брод што поминува низ теснецот ќе биде нападнат, а каналот е ефикасно затворен од почетокот на војната. Состојбата на теснецот е опишана како „долина на смртта“ со оглед на ризиците поврзани со транзитот.

Американските претставници денес изјавија дека американската морнарица не придружувала ниту еден брод низ теснецот, иако претседателот Доналд Трамп во понеделникот изјави дека неговата администрација разгледува опции за тоа.

Поврзани содржини

Околу 140 американски војници се повредени досега во војната во Иран
Германскиот министер Вадефул морал да се засолни во бункер при ненајавената посета на Израел
„Звучи познато“: Како американско-израелската војна во Иран личи на руската инвазија на Украина
Дубаи преплавен од миленичиња, сопствениците избегаа и ги оставија
Унгарскиот парламент усвои резолуција против членството на Украина во ЕУ
Зеленски: Русија го користи Иран за да се извлече од санкциите
САД потрошија муниција за 5 милијарди долари само во првите два дена од војната
„Бритиш ервејс“ ги откажа летовите до Абу Даби до крајот на годината

Најчитани