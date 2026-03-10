Иран почнува да поставува мини во Ормускиот Tеснец, велат извори

Иран почна да поставува мини во Ормускиот Tеснец, најважниот енергетски премин во светот, кој пренесува околу една петтина од целата сурова нафта, според две лица запознаени со извештаите на американските разузнавачки служби за ова прашање, објави Си-Ен-Ен.

Поставувањето мини сè уште не е обемно, со оглед на тоа што само неколку десетици се поставени во последните денови, велат изворите. Но, Иран сè уште задржува над 80% до 90% од своите мали чамци и поставувачи на мини, рече еден од изворите, така што неговите сили би можеле изводливо да постават стотици мини во водниот пат.

Корпусот на Исламската револуционерна гарда на Иран, кој сега ефикасно го контролира теснецот заедно со традиционалната иранска морнарица, има капацитет да распореди „ракавица“ од расфрлани пловила за поставување мини, чамци натоварени со експлозив и ракетни батерии на брегот, објави Си-Ен-Ен.

Револуционерната гарда претходно предупреди дека секој брод што поминува низ теснецот ќе биде нападнат, а каналот е ефикасно затворен од почетокот на војната. Состојбата на теснецот е опишана како „долина на смртта“ со оглед на ризиците поврзани со транзитот.

Американските претставници денес изјавија дека американската морнарица не придружувала ниту еден брод низ теснецот, иако претседателот Доналд Трамп во понеделникот изјави дека неговата администрација разгледува опции за тоа.