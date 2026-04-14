Кој стои зад иранската пропаганда со лего: „Ова оружје шири лаги помоќно од кога било досега“

Иранската влада користи софистицирани видеа генерирани од вештачка интелигенција во стилот на лего за ширење пропаганда и дезинформации на Западот

Иако на прв поглед изгледаат како безопасни и брзи сцени од популарен цртан филм, видеата на социјалните мрежи всушност го прикажуваат американскиот претседател Доналд Трамп во очај, воени авиони и цивилни жртви. Тоа е моќно оружје на интернет војна за кое експертите предупредуваат дека никогаш порано не комуницирало толку директно и ефикасно со западната публика.

„Нашите видеа не се антисемитски, туку антиционистички“

Зад клучниот профил „Експлозивни медиуми“, кој масовно ги генерира овие визуелни содржини речиси секој ден, стои тим од десет луѓе предводен од човек под псевдонимот „Господин експлозиви“. Иако во претходните говори тврдеше дека неговата платформа е „целосно независна“, во интервју за Би-Би-Си конечно призна дека иранскиот режим е всушност негов „клиент“. Се проценува дека овие пропагандни видеа се прегледани стотици милиони пати.

Главната порака на видеата е секогаш иста: Иран се спротивставува на Соединетите Американски Држави, кои се прикажани како глобален угнетувач. Во еден клип, Трамп е зафатен од виор од „документи од Епштајн“, а „г-дин Експлозив“ го објаснува ова тврдејќи дека сакаат да ѝ покажат на публиката конфликт помеѓу Иран „кој сака вистина и слобода“ и оние „кои се идентификуваат со канибали“, алудирајќи на целосно неосновани теории на заговор.

Кога се соочува со неточности во видеата и агресивни прикази како што е израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху како пие крв, „г-дин Експлозив“ ги брани тврдејќи дека овие слики само ги истакнуваат „злосторствата што ги извршил“. Тој исто така додава дека нивните постапки „не се антисемитски, туку антиционистички“.

Јазикот на светот и „шодерганд“

Тимот „Експлозив Медиа“ ја користи естетиката на Лего бидејќи, како што тврдат, тоа е „јазикот на светот“. Нивната работа редовно ја споделуваат руски и ирански државни сметки на X, достигнувајќи милиони следбеници. Видеата често се појавуваат во „реално време“ по клучните настани во конфликтот и се преполни со фактички неточности. На пример, неодамнешната американска мисија за спасување на соборен пилот во Иран беше прикажана како операција за кражба на ирански ураниум. Кога западните медиуми предупредија дека пилотот е во болница, „г-дин Експлозив“ одговори: „Само 13 проценти од она што го кажува г-дин Трамп се базира на факти“.

Експертот за пропаганда, д-р Ема Брајант, го нарекува овој феномен „слопаганда“, термин што се користи за да се опише масовно произведената „слопаганда“ генерирана од вештачка интелигенција, но таа вели дека терминот е „премногу слаб за да се долови моќта на оваа високо софистицирана содржина“. Користејќи алатки обучени на западни податоци, вели таа, иранските пропагандисти лесно создаваат содржина што културно резонира со западната публика, нешто што „на авторитарните земји им недостасувало во минатото“.

Нова ера на интернет дипломатија

Исто така е интересно што, додека повеќето Иранци немаат пристап до глобалната мрежа поради строгите државни ограничувања, „г-дин…“ „Експлозив“ редовно комуницира со Би-Би-Си преку „новинарски интернет“ одобрен од владата. Во исто време, тој ги отфрла неодамнешните масовни протести во Иран, во кои, според активистите, неколку илјади цивили беа убиени како „државен удар финансиран од Трамп“.

Иако платформите за социјални мрежи повремено ги затвораат ваквите профили, нови се појавуваат со иста брзина. Д-р Тине Манк, експерт за кибер-војна, ги опишува тактиките на Иран како „одбранбена меметичка војна“. Тој предупредува дека ова е трајна алатка што целосно ги заобиколува традиционалните медиуми и новинари.

„Тука нема традиционална дипломатија и тоа го замаглува нашето разбирање за тоа што навистина се случува, но исто така го зголемува ризикот од погрешно толкување на ескалацијата“, заклучува Манк.