Кога ќе се отвори Ормускиот теснец, проблемите ќе почнат: „Последиците ќе траат со месеци“

Шефот на Меѓународното здружение за воздушен транспорт (IATA), телото што ги претставува глобалните авиокомпании, во среда изјави дека дури и ако Иран повторно го отвори Ормускиот теснец, ќе бидат потребни месеци за да се обноват залихите на гориво за авиони по прекините во капацитетот на рафинериите на Блискиот Исток.

Цените на нафтата паднаа под 100 долари за барел откако американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека се согласил на двонеделно примирје со Иран, условено од итно и безбедно повторно отворање на Ормускиот теснец, низ кој нормално поминува околу една петтина од светската трговија со нафта.

Вили Волш, генерален директор на Меѓународното здружение за воздушен транспорт, им рече на новинарите во Сингапур дека иако очекува цените на суровата нафта да паднат, трошоците за гориво за авиони веројатно ќе останат малку повисоки поради влијанието врз рафинериите.

„Доколку повторно се отвори и остане отворен, мислам дека сепак ќе бидат потребни месеци за да се вратиме на нивото на снабдување што ни е потребно, со оглед на прекините во капацитетот за рафинирање на Блискиот Исток, што е клучен дел од глобалната понуда на рафинирани производи, а не само гориво за авиони за други производи“, рече Волш.

Авиокомпаниите низ Азија ги намалуваат летовите, транспортираат дополнително гориво од домашните аеродроми и додаваат локации за полнење гориво, бидејќи конфликтот на Блискиот Исток ги намалува залихите на гориво за авиони, додавајќи дополнителен притисок врз индустријата што веќе е погодена од двојно зголемување на цените на горивото за авиони.

Притисокот е најголем на пазарите со пониски приходи, зависни од увоз, како што се Виетнам, Мјанмар и Пакистан, откако Кина и Тајланд го запреа извозот на гориво за авиони, а Јужна Кореја го ограничи на минатогодишните нивоа.

Доколку суровата нафта повторно почне да тече, тогаш „би сакал да мислам“ дека Кина, како и Јужна Кореја, ќе го рестартира извозот на рафинирано гориво, рече Волш.

„Значи, капацитетот (на рафинеријата) ќе биде достапен штом суровата нафта почне да тече, но ќе биде потребно извесно време, а со проширувањето на пукнатините, мислам дека тоа ги охрабрува рафинериите да го зголемат производството на гориво за авиони“, рече Волш.

Ова се однесува на разликата помеѓу цената на суровата нафта и рафинираното гориво за авиони поради маржите на рафинериите.